Am Freitagabend bremste eine Regionalbahn bei Plochingen (Kreis Esslingen) plötzlich. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Nun ermittelt die Polizei gegen den Lokführer.

Nach dem Zugunfall am Freitag bei Plochingen ermittelt die Bundespolizei nun gegen den Lokführer. Bereits am Samstag hatte die Polizei einen technischen Fehler ausgeschlossen. Nun ist sie auch überzeugt, dass niemand die Notbremse zog und dass keine Person vor dem Zug auf die Gleise gelaufen war.

Zugunfall am vergangenen Freitag bei Plochingen

Am Freitagabend fuhr die Regionalbahn in Richtung Tübingen. Zwischen Wendlingen und Plochingen bremste der Zug abrupt ab. Dabei wurde die Oberleitung so beschädigt, dass der Zug nicht weiterfahren konnte. Außerdem entwickelte sich Rauch, wodurch die Sprinkleranlage ausgelöst wurde.

300 Personen mussten deshalb auf der Strecke evakuiert werden. Zwei Personen wurden durch die Vollbremsung verletzt. Sie wurden noch vor Ort von Rettungskräften behandelt.

Keine S-Bahnen zwischen Esslingen und Kirchheim Teck

Die S-Bahnlinie S1 fiel am Freitagabend über mehrere Stunden aus. Der Schaden an der Oberleitung konnte jedoch noch am selben Abend behoben und der Zugverkehr wieder aufgenommen werden.