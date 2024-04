Mann mit Machete auf Stuttgarter Frühlingsfest festgenommen

Die Polizei hat am Samstagabend auf dem Stuttgarter Frühlingsfest einen 19-jährigen Mann festgenommen. Er soll mit einer Machete hantiert haben. Verletzt wurde offenbar niemand.

Beim Stuttgarter Frühlingsfest hat laut Polizei am Samstagabend gegen 21 Uhr ein 19-jähriger Mann mit einem längeren Messer hantiert. Er wurde festgenommen. Beamte der Videobeobachtung hätten gesehen, wie der junge Mann auf dem Festgelände bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit anderen Personen ein längeres Messer gezogen habe, so das Polizeipräsidium Stuttgart am späten Samstagabend. Durch das schnelle Einschreiten der Einsatzkräfte sei der Mann kurz darauf festgenommen worden. Die Machete wurde laut Polizei beschlagnahmt.

Beamte der Videobeobachtung konnten gegen 21 Uhr erkennen, wie der junge Mann auf dem Frühlingsfest ein langes Messer zog und damit hantierte. Der Mann konnte kurz darauf festgenommen werden. Zur PM:https://t.co/0iXygXaOQb Eure #Polizei #Stuttgart

Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 6 in Stuttgart in der Martin-Luther-Straße zu wenden - Rufnummer (0711) 89903600.

Fragen zur Sicherheit stellen sich

Der Vorfall wirft Fragen auf, wie es um die Sicherheitskontrollen für das 84. Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen steht. Auf dem Gelände sind laut dem Veranstalter unter anderem keine Stich- und Schusswaffen erlaubt.

Erst vergangenen Dienstag hatte es an der Universität Mannheim einen Polizeieinsatz wegen eines mit einer Machete bewaffneten Mannes gegeben. Er hatte laut Polizei mit einer Machete bewaffnet in einem Hörsaal randaliert. Der Mann wurde von der Polizei angeschossen und verstarb später an seinen Verletzungen.