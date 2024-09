Am Wochenende verwandelt sich Leonberg wieder zur Biker-Hochburg. Dort findet zum 17. Mal das Motorradtreffen "Glemseck 101" statt. Ein Highlight: die Sprints auf der Achtelmeile.

In Leonberg (Kreis Böblingen) ist es an diesem Wochenende voll und laut. Rund 40.000 Gäste aus ganz Europa zieht es in diesem Jahr wieder zum jährlichen Motorradevent "Glemseck 101". Viele davon nächtigen in Hotels, einige zelten aber auch auf den Campingplätzen, die extra für die Veranstaltung eingerichtet wurden. Seit 2005 hat sich das dreitägige Festival in der Motorrad- und Rockabilly-Szene etabliert. Nach Angaben der Veranstalter gehört es zu den größten Biker-Treffen in Europa.

Motoren heulen auf der Solitude-Rennstrecke

Das Highlight auf dem Biker-Festival ist am Samstag das Rennen auf der rund 200 Meter langen Achtelmeile. Auf der historischen Solitude-Rennstrecke zwischen Leonberg und Stuttgart haben sich noch bis in die 1960er-Jahre Motorsport-Legenden wilde Rennen geliefert.

Gäste warten auf den Startschuss für das erste Rennen auf der legendären Achtelmeile-Strecke in diesem Jahr. Auf der kurzen Distanz von rund 200 Metern können laut Stadt Leonberg auch leistungsschwächere Motorräder gegen stärkere Gegner siegen. SWR

Heute sind die Sprintrennen der unterschiedlichsten Klassen immer noch beliebt. Bei den Sprints treten jeweils zwei Motorräder gegeneinander an. Beim ersten fährt auch traditionell der Leonberger Oberbürgermeister Martin Georg Cohn mit.

Sehen und gesehen werden - lautet das Motto für Aussteller und Gäste auf dem Festival "Glemseck 101". Ausgefallene Motorrad-Modelle begeistern die Besucherinnen und Besucher. Dieses ausgefallene Modell gehört Hobbyschrauber Patch Müller, der hauptberuflich Koch ist. SWR

Probefahrten und Motorrad-Gottesdienst

Neben den Rennen hat das Festival weitere Attraktionen zu bieten. Motorradliebhaber können sich zum Beispiel auf eine Probefahrt mit Demobikes der Hersteller vor Ort einlassen. Regionale Rockabilly-Bands spielen jeden Abend Konzerte. Am Sonntag findet traditionell der Motorrad-Gottesdienst statt. Außerdem runden Shows, Gastronomie und eine kilometerlange Händlermeile zum Shoppen das Angebot ab.

Während einige der Gäste von weit her sich ein Hotelzimmer buchen, gehört für andere das Zelten auf der Wiese zum echten Festivalgefühl dazu. SWR

Freier Eintritt und Straßensperrungen

Der Eintritt zum Festival und den Konzerten ist frei. Gebühren fallen lediglich für Parkplätze an. Ein Tagesticket zum Parken kostet 10 Euro. Die Veranstalter bitten zu beachten, dass das Gelände ums Festival von Freitagabend bis Sonntagnacht großflächig abgesperrt ist. Auch der öffentliche Nahverkehr ist betroffen. Ersatzhaltestellen und Umleitungen werden ausgeschildert.