per Mail teilen

Am Samstag ist laut Bahn ein Zug beim Stuttgarter Hauptbahnhof aus den Gleisen gesprungen. Daher gibt es noch immer Einschränkungen vor allem im Regionalverkehr.

Bei einer Entgleisung im Vorfeld des Stuttgarter Hauptbahnhofs sind drei Weichen beschädigt worden. Deswegen kommt es zu Behinderungen im Bahnverkehr. Wie die Bahn am Montag auf SWR-Nachfrage bestätigte, war bei einer Rangierfahrt am Samstag ein Zug der Eisenbahngesellschaft Arverio entgleist. Im Zug hätten sich keine Fahrgäste befunden, niemand sei verletzt worden, so die Bahn weiter. Wie es zu der Entgleisung gekommen ist, sei bisher unklar.

Hauptbahnhof Stuttgart: Vier Gleise nicht erreichbar

Durch die kaputten Weichen sind seit Samstag die Gleise acht bis elf am Hauptbahnhof aus Richtung Bad Cannstatt nicht erreichbar. ICE-Züge werden laut Bahn auf andere Gleise geleitet. Das gestaltet sich laut Bahn zum Teil schwierig, da nicht jeder verbleibende Bahnsteig am Hauptbahnhof lang genug für die Fernverkehrszüge ist.

Darüber hinaus ist vor allem der Nahverkehr betroffen - vor allem die Verbindungen Tübingen - Heilbronn sowie Karlsruhe - Aalen. Die Regionalzüge umfahren laut der Betreiber Arverio und SWEG teilweise Stuttgart und halten dann weder am Hauptbahnhof noch in Bad Cannstatt.

Wie lange die Einschränkungen andauern werden, ist laut Bahn bisher unklar. Es gehe nun darum, die kaputten Weichen wieder in Stand zu setzen.