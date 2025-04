per Mail teilen

Seit Montag fährt der "Wiesel" wieder regulär zwischen Schorndorf und Rudersberg. Die Bahnstrecke durch Wieslauftal war durch den Starkregen im Juni 2024 schwer beschädigt worden.

Die Wieslauftalbahn im Rems-Murr-Kreis fährt nun wieder regulär für Fahrgäste zwischen Schorndorf und Rudersberg. Trotz Schäden von über zehn Millionen Euro konnte die Bahnstrecke wieder aufgebaut werden - in nur zehn Monaten. Dank der milden Witterung in den Wintermonaten seien die Arbeiten schneller vorangekommen als erwartet, heißt es von den Verantwortlichen. Ursprünglich hatte man gehofft bis zum Frühjahr mindestens wieder bis Schorndorf-Miedelsbach fahren zu können. Nun können die Züge aber schon wieder die komplette Strecke bis Rudersberg fahren.

Bahnstrecke und Züge von Starkregen zerstört

Bei den Starkregen-Ereignissen in der Region Stuttgart im Juni vergangenen Jahres wurde die Bahnstrecke stark beschädigt. Seitdem gab es keinen Bahnbetrieb mehr bei der Wieslauftalbahn - die in der Region auch als "Wiesel" bekannt ist. Denn auch die Triebwägen der Wieslauftalbahn waren durch die Überflutungen beschädigt worden, Wasser und Schlamm hatte die Elektronik zerstört. Einige der Züge konnten überhaupt erst im vergangenen Herbst abgeschleppt werden, als die Gleise wieder halbwegs wieder hergestellt waren.

Dass der "Wiesel" so schnell wie möglich wieder rollt, dafür haben viele im Kreis zusammen geholfen, wie der SWR 2024 berichtete.

Anfangs war auch gar nicht ganz sicher, ob die Bahnstrecke überhaupt gerettet werden kann. Es sei eine riesige Gemeinschaftsaktion gewesen, sagte Rems-Murr-Landrat Richard Sigel (parteilos) bei der ersten offiziellen "Wiesel"-Probefahrt. "Für uns alle war am ersten Tag klar, als wir wieder ins Wieslauftal konnten: Wir packen das gemeinsam an, wir bauen das miteinander wieder auf. Alle haben zusammengeholfen", sagte Sigel.

Glück: Neue Züge für Wieslauftalbahn waren schon bestellt

Glück im Unglück für die Bahnbetreiber des "Wiesels": 2023 hatte der Kreistag zugestimmt, dass die Wieslauftalbahn vier neue Züge bekommen solle. Zwei sollten 2024 geliefert werden, zwei weitere dann 2026. So stand im vergangenen Jahr sofort Ersatz in Aussicht, als klar wurde, dass die meisten der alten Züge bei der Überschwemmung zu viel Schaden genommen hatten. Zwei der Züge sollen nun schon zum Einsatz kommen. Danach soll der Rest der Strecke im Laufe des kommenden Jahres instandgesetzt werden.

Die beiden modernen Triebwagen der Wieslauftalbahn, also des "Wiesel", waren von Rudersberg aus zur Reparatur auf einem Spezialzug abtransportiert worden. Die Züge wurden bei den Überflutungen infolge des Starkregens im Frühjahr stark beschädigt. SWR Werner Trefz

Dass die Bahn nun wieder fährt, kommt rund einer Millionen Menschen, vor allem Pendlern und Schülern zugute, die die Strecke jährlich nutzen. Der Ersatzvekehr durch Busse hatte in den vergangenen Monaten für Unmut gesorgt, da sie oft erst verspätet des Bahnhof Schorndorf erreicht haben. So verpassten viele Pendler, die den "Wiesel" nutzen, den Anschlusszug in Fahrtrichtung Stuttgart oder Schwäbisch Gmünd und Aalen.