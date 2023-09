Rund 40.000 Gäste werden beim Mottorradtreffen "Glemseck 101" in Leonberg erwartet. Es geht um Geschwindigkeit, um den Sound der Motoren und natürlich auch um die Liebe zum Bike.

Am Wochenende findet das jährliche Motorradtreffen "Glemseck 101" in Leonberg (Kreis Böblingen) statt. Damit geht das Motorenspektakel in die 16. Runde. Direkt an der historischen Solitude-Rennstrecke zwischen Leonberg und Stuttgart - rund um das Glemseck - dreht sich dabei alles um schnelle Bikes, guten Sound und das ganze Drumherum.

Die ersten Rennen auf der legendären Achtelmeile-Strecke (201,17 Meter) gab es am Samstag ab 13 Uhr. Neben den erwarteten rund 40.000 Besucherinnen und Besuchern präsentieren um die 120 Aussteller auf der Händlermeile ihre neuesten Produkte.

Besucherin über ihr Motorrad: "I love it"

"Das ist die Liebe meines Lebens", sagt eine Besucherin, die natürlich mit ihrem Motorrad gekommen ist. Ihr Bike hat 120 PS: "I love it", betont sie. Zudem ist es natürlich der Sound, der die starke Zuneigung unterstützt.

"Die Geräusche sind sehr sexy. Das muss man sich schon mal geben."

Sprints auf der Achtelmeile

Zwei Motorräder treten bei den Sprints gegeneinander an. Die 200 Meter auf der Achtelmeile sollen möglichst schnell zurückgelegt werden. Auf dieser kurzen Distanz, so betont es die Stadt Leonberg auf ihrer Internetseite, können auch leistungsschwächere Motorräder gegen stärkere Gegner siegen. Bastler und Tüftler sind demnach gefragt. Wer baut einen starken Motor in eine möglichst leichte Maschine, die auch noch cool aussieht?

Den genauen Zeitplan für die Rennen und weitere Infos zu den Musik-Gruppen gibt es auf der Internetseite zum "Glemseck 101".

Straßensperrungen rund ums Glemseck

Während der Veranstaltung kommt es zu Einschränkungen im Verkehr. Auch der öffentliche Personennahverkehr ist betroffen. So sind beispielsweise Haltestellen gesperrt, die Buslinie 92 wird umgeleitet. Bis einschließlich Sonntag, 3. September, ist die Mahdentalstraße gesperrt. Weitere Infos zu Sperrungen und Änderungen bei Haltestellen gibt es hier.

Eines der größten Motorradtreffen Europas

Das Glemseck liegt direkt an der legendären historischen Solitude-Rennstrecke zwischen Leonberg und Stuttgart. Es ist bereits seit vielen Jahren ein angesagter Treffpunkt für Motorradfahrerinnen und -fahrer aus der Region und darüber hinaus. Hier starten und enden viele Motorradtouren.

Am Glemseck finden regelmäßig unterschiedliche Veranstaltungen statt: von der Saisoneröffnung im April über einige Motorradgottesdienste und das traditionelle Heiligabend-Treffen bis hin zum "Glemseck 101". Das Treffen ist nach Angaben der Stadt Leonberg eines der größten seiner Art in Europa.