Am Freitag haben drei Fahrzeuge in der Tiefgarage des SI-Centrums in Stuttgart Feuer gefangen. Es kam zu Beeinträchtigungen für Musical- und Kino-Besucher.

Im SI-Centrum, das unter anderem Musicals und ein Kino beherbergt, kam es am Freitagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz. Der Polizei zufolge haben in der Tiefgarage drei Fahrzeuge gebrannt. Das Kino musste wegen starker Rauchentwicklung geschlossen werden. Brennende Autos in Tiefgarage von SI-Centrum Wie die Polizei mitteilte, schlug am Nachmittag eine automatische Brandmeldeanlage im Gebäudeteil "Palladium Theater" Alarm. Daraufhin liefen auch mehrere Notrufe bei der Leitstelle ein, die von einem PKW-Brand in der Tiefgarage berichteten. Im dritten Untergeschoss der Tiefgarage fanden die Einsatzkräfte der Feuerwehr dann drei brennende Autos vor. Verletzt wurde dabei niemand. Das Feuer wurde noch am Abend gelöscht. Warum die Autos in Brand geraten waren, ist bislang noch unklar, so ein Feuerwehrsprecher auf SWR-Anfrage. Brand im SI-Centrum: Kino bleibt geschlossen, Musical startet mit Verspätung Wegen der starken Rauchentwicklung blieb das Cinemaxx-Kino in dem Gebäude am Freitagabend geschlossen. Der Feuerwehr zufolge waren aufwendige Belüftungs- und Nachlöscharbeiten nötig. Die Räumlichkeiten des Musicals waren hingegen nur teilweise von der Rauchentwicklung betroffen. So konnte das Musical "Tina" pünktlich starten, das Musical "Tarzan" hingegen begann mit einer Stunde Verspätung.