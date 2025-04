Samstagnacht kam es in einem Club in Stuttgart zu einem Streit. In dessen Verlauf versprühte ein Unbekannter Pfefferspray. Einige Besucher mussten ins Krankenhaus.

In Stuttgart sind in der Nacht auf Sonntag 16 Menschen durch Pfefferspray verletzt worden. Tatort war ein Club am Rotebühlplatz. Daraufhin musste die Location geräumt werden, wie die Polizei dem SWR mitteilte.

Streit in Stuttgarter Club

In dem Club am Stuttgarter Rotebühlplatz kam es den Angaben zufolge gegen 3:15 Uhr zu einem Streit. Zwei Gruppen waren daran beteiligt. Was der Auslöser des Streits war, ist nicht bekannt. Ein Mann habe dann Pfefferspray sowohl in die Menschenmenge gesprüht als auch gezielt in die Lüftungsanlage des Clubs.

Einsatz von Rettungskräften wegen Pfefferspray

16 Menschen wurden laut Polizei vor Ort von Rettungskräften behandelt. Einige von ihnen mussten vorübergehend ins Krankenhaus. Jetzt fahndet die Polizei nach dem Täter.