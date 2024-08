Zu viele Parkplätze, Inlandsflüge, wenig Eigenstrom - die Mängelliste, die die Deutsche Umwelthilfe der Bundesliga ausstellt, ist lang. Ein Blick auf VfB Stuttgart und FC Freiburg.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat Vereine aus der ersten Fußball-Bundesliga verglichen. In Baden-Württemberg sind das der SC Freiburg und der VfB Stuttgart. Der SC ist laut DUH ein Vorreiter - beim VfB bestehe aber noch Nachholbedarf.

DUH-Umfrage bei Bundesliga-Vereinen

Für die Saison 2022/2023 hat die Deutsche Umwelthilfe erstmals eine Umfrage bei Vereinen der ersten Bundesliga im Herren-Fußball gemacht. "Auch wenn Umwelt- und Klimaschutz im deutschen Profi-Fußball inzwischen thematisiert wird, stecken die Aktivitäten noch immer in den Kinderschuhen", sagte ein Sprecher der Deutschen Umwelthilfe im SWR-Interview. Laut DUH besteht vor allem Nachholbedarf bei den Themen:

Mehrwegverpackungen für Speisen

Inlandsflüge zu Auswärtsspielen

Eigenstrom aus erneuerbaren Quellen

Zertifizierter Ökostrom

Fahrradfreundlichkeit

Der VfB Stuttgart landete in vielen Bereichen der Umfrage weit hinter dem SC Freiburg. "Zum Beispiel beim Thema Fahrradfreundlichkeit und beim Thema Eigenstrom. Da tut sich beim VfB viel zu wenig. Der SC Freiburg bezieht fast 80 Prozent Eigenstrom aus Photovoltaik", erklärte der DUH-Sprecher.

VfB: Seit 2024 ausschließlich grüner Strom

Außerdem stammen laut Umwelthilfe nur rund 60 Prozent des zugekauften Stroms beim VfB aus erneuerbarer Energie. 40 Prozent sollen aus Kohle und Atomkraft kommen. Das hat sich laut dem VfB inzwischen geändert. Der Verein teilte auf Anfrage mit, dass er seit 2024 ausschließlich grünen Strom beziehe.

Die Ergebnisse der Umfrage sind jedoch nur bedingt aussagekräftig. Die Mehrzahl der Vereine in der Bundesliga gab laut der Deutschen Umwelthilfe keine Auskunft. Nur die Hälfte der 18 Vereine beantwortete demnach auch nur einen Teil der Fragen. Eine Auskunft zur Anzahl der Inlandsflüge in der Saison gaben nur sechs Erstligisten. Zu dieser Frage gab auch der SC Freiburg keine Auskunft. Der VfB landete mit acht Inlandsflügen im Mittelfeld der sechs Vereine, die eine Auskunft gegeben hatten.

SC Freiburg ist laut DUH Vorreiter in Sachen Klimaschutz

Mit 79,31 Prozent Eigenstrom durch Photovoltaik-Anlagen lag der SC Freiburg mit Abstand an der Spitze. Deutlich dahinter auf Platz zwei landete SV Werder Bremen mit 32,53 Prozent. Der VfB Stuttgart landete, unter den Vereinen die an der Umfrage teilnahmen und bereits Eigenstrom aus PV-Anlagen beziehen, auf dem letzten Platz mit 0,68 Prozent.

Der SC Freiburg setzte früh auf Photovoltaik. Schon 1995 wurden im damaligen Stadion, dem Dreisamstadion, die ersten Module auf dem Dach der Südtribüne in Betrieb genommen. Seit Oktober 2021 spielt der SC Freiburg im Europa-Park-Stadion. Auch hier ist das Dach voll von PV-Platten. dpa Bildfunk picture-alliance / dpa | Rolf_Haid

Auch in Sachen Fahrradfreundlichkeit ist der SC dem VfB weit voraus. Mit 23 Auto-Parkplätzen pro 100 Zuschauerinnen und Zuschauer ist der VfB der autofreundlichste Verein unter den Befragten. Beim SC Freiburg kommen auf 100 Zuschauer nur sechs Parkplätze. Dafür gibt es beim Europa-Park-Stadion viele Fahrrad-Stellplätze. Auf jeden Auto-Parkplatz kommen in Freiburg fast zwei Stellplätze für Fahrräder. Bei der MHP Arena in Stuttgart hingegen kommen auf 100 Auto-Parkplätze nur drei Stellplätze für Fahrräder.

VfB Stuttgart setzt auf andere umweltfreundliche Anreise

Laut VfB waren bereits in der Saison 2022/2023 rund 60 Prozent der Fans umweltfreundlich angereist - beispielsweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln und zu Fuß. "Bereits für die Saison 2023/2024 hatte sich der VfB ein Ziel gesetzt, den Anteil weiter zu steigern. Wir wollten von 60 Prozent auf 63 Prozent - erreicht haben wir sogar 66 Prozent. Damit wurden rund 500 Tonnen CO2 eingespart", erklärte ein VfB-Sprecher dem SWR.

Dazu habe beispielsweise das "Kombi-Ticket" beigetragen, durch das Fans kostenlos mit Bus und Bahn anreisen können. Das Ticket gibt es laut Umwelthilfe erst bei 16 der 18 Bundesligisten.

Das brauchen VfB-Fans nicht. An Spieltagen können sie mit ihrem Eintrittsticket beim Stadion auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln im Raum Stuttgart fahren. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Edith Geuppert

Der VfB habe auch bereits den Fahrradverkehr aktiv unterstützt. Seit dem Aktionsspieltag "Mit dem Rad zum Stadion" im September 2022 stehen laut VfB rund 400 bewachte Fahrrad-Stellplätze kostenlos zur Verfügung. Im Schnitt sollen aber nur etwa 250 Fans die Bike-Garage an Spieltagen nutzen. Die Menge an Stellplätzen sei deshalb noch ausreichend. Der Sprecher erklärte weiter, dass in Zukunft weitere Stellplätze kommen sollen.

VfB will Klimabilanz weiter verbessern

Außerdem möchte der VfB in Zukunft mehr Eigenstrom produzieren. Im Rahmen der Modernisierungsarbeiten an der MHP Arena soll auch das Stadion mit Photovoltaik-Technik ausgestattet werden. Bisher betreibt der VfB Stuttgart nach eigenen Angaben eine Anlage auf den Dächern des Nachwuchsleistungszentrums und der Athletikhalle.

"Es geht beim VfB aber nicht 'nur' darum, den Eigenstrom-Anteil zu erhöhen, sondern auch darum, weniger andere umweltschädliche Energiequellen zu beziehen", erklärte der Sprecher des Vereins. "In unserer Planung berücksichtigen wir natürlich ebenso, dass der CO2-Anteil von Gas in unserer Klimabilanz höher ist als bei Strom. Wir arbeiten deshalb innerhalb unserer Umwelt- und Klimaschutzstrategie daran, weniger einzusetzen und auf alternative Energiequellen umzustellen."

DUH fordert Mehrweg statt Einweg

Seit dem 1. Januar 2023 müssen Gastronomen Essen und Getränke zum Mitnehmen auch in Mehrwegverpackungen anbieten. Bei den Getränken ist das laut Deutscher Umwelthilfe inzwischen auch die Norm. Speisen würden jedoch bei kaum einem Verein auch in Mehrwegverpackungen angeboten.

Deutsche Umwelthilfe startet Petition "Grüne Bundesliga"

Die Deutsche Umwelthilfe will den Druck auf die Fußball-Landschaft in Deutschland erhöhen. In einer Online-Petition stellt die DUH klare Forderungen an die Bundesliga: