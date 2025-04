Doch kein Windrad beim Schloss Solitude: Regionalversammlung Stuttgart streicht Standort

Windenergie in Baden-Württemberg: Einige Zahlen

In Baden-Württemberg sind - Stand Mai 2024 - laut dem baden-württembergischen Umweltministerium 772 Windkraftanlagen mit einer installierten Leistung von 1.778 Megawatt, also etwa 1,8 Gigawatt, in Betrieb. Zum Vergleich: 2022 waren es laut dem Landesamt für Umwelt Baden-Württemberg 760 mit 1.711 Megawatt Leistung. 2021 lag die Leistung bei 1.699 Megawatt. Besonders aussagekräftig ist die Leistung, denn nicht jede Anlage produziert gleich viel. Das heißt: Die Zahl der Windenergieanlagen allein reicht bei Vergleichen nicht aus.

Was ist die installierte Leistung?

Die installierte Leistung (aktuell 1.778 Megawatt) ist laut BW-Umweltministerium die Summe der Nennleistungen aller in Baden-Württemberg in Betrieb befindlichen Windkraftanlagen. Die Nennleistung ist entsprechend eine technische Kenngröße der jeweiligen Anlage. Die Stromerzeugung hängt nach Ministeriumsangaben von den durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten in Nabenhöhe und von den Betriebsstunden der Anlage ab.

Fast 200 Anlagen noch im Genehmigungsverfahren

Nach Angaben des BW-Umweltministeriums (Stand 8. Mai 2024) sind 174 Windkraftanlagen noch im Genehmigungsverfahren. 160 Windkraftanlagen seien bereits genehmigt, aber noch nicht in Betrieb. Das bedeute, dass sie gebaut und betrieben werden dürfen. Wann dies aber genau passiere und sie in Betrieb genommen würden, liege in der Hand der Betreiber, so das Umweltministerium.

Baden-Württemberg bundesweit auf Platz 11 bei "Onshore"-Anlagen

Im deutschlandweiten Vergleich der Windenergie bei den "Onshore"-Anlagen - also den Windkraftanlagen an Land - liegt Baden-Württemberg nach Zahlen des Branchenportals "Windbranche" bei der erzeugten Megawattleistung im hinteren Drittel: Baden-Württemberg belegt Platz 11 nach Thüringen. Spitzenreiter bei der insgesamt installierten Netto-Leistung ist das Bundesland Niedersachsen mit rund 12.550 Megawatt (Stand: 12/2023).