Seit 75 Jahren verwalten die Mitglieder der Familie Grau nun schon die Grabkapelle auf dem Württemberg. Es gibt immer viel zu erzählen über diesen historischen Ort, der auch Angst machen kann.

Sie steht auf der Bergkuppe des Württembergs und bietet einen atemberaubenden Blick in die Umgebung von Stuttgart: Die Grabkapelle startet in den Frühling und seit 75 Jahren ist die Familie Grau mit dabei. Mit Otto hat das Verwalterleben damals bei den Graus angefangen.

Viele Jahrzehnte gehören sie jetzt schon zusammen - die Graus und die Kapelle

1950 startete Otto Grau in das Verwalterleben. Er war zunächst Landschaftsgärtner bei der Wilhelma, wurde dann aber auf der Kapelle gebraucht. Ende der 60er Jahre übernahm sein Schwiegersohn die Aufgabe. Für die neue Stelle mit Aussicht verließ er seinen Arbeitgeber Daimler-Benz. In den Ruhestand ging er 1993. Und nun?

Grabkapelle sollte geschlossen werden

Zunächst wollte man die Kapelle für die Öffentlichkeit schließen. Aber man hatte die Rechnung ohne das Volk gemacht. Viele Proteste sorgten dafür, dass die Türen offen blieben. Woher kam die Lösung? Natürlich von Familie Grau. Doris Grau, die Schwiegertochter von Otto, übernahm als Verwalterin. Sie brachte neue Ideen mit: Sonderführungen zur Geschichte der Kapelle und Kinderführungen mit Kirchenmaus Amalie. 2010 ging dann auch sie in den Ruhestand.

Die Zukunft bleibt in der Hand der Familie Grau

Sorgen mussten sich die Besucherinnen und Besucher aber keine machen: Vorhang auf für Chistiane Grau! Sie übernimmt die Stelle und ist natürlich "ganz nah dran". Christiane ist im historischen Verwaltungshaus bei der Grabkapelle aufgewachsen und kennt jeden Winkel. Es bleibt also belebt bei der Kapelle - nicht nur durch die Ausflügler, die sich rund das Gebäude ins Gras setzen. Vereine, Kindergärten und Kirchengemeinden sorgen mit Festen und Kuchenverkäufen auch weiter dafür, dass es pulsiert auf dem Württemberg.

Umringt von Weinbergen und mit toller Aussicht ist die Stuttgarter Grabkapelle ein beliebtes Ausflugsziel. SWR Cordelia Marsch

Eigenartige Geräusche in der Grabkammer

In der Regel ist es interessant und lebendig auf dem Berg. Am Abend, wenn die Gäste gegangen sind, auch gerne mal beschaulich. Da muss man bestimmt keine Angst haben, oder? Einmal hatte Doris Grau dann aber doch ein mulmiges Gefühl. Es war an einem Sonntagmorgen, noch ganz in der Früh. Gäste waren noch keine da, nur sie mit der Kasse. Aus der Gruft hörte sie ganz eigenartige Geräusche.

Sie kannte sich ja eigentlich aus mit dem Heulen, Pfeifen und Grummeln in der Kapelle, denn es herrscht eine ganz besondere Akustik in dem rundlichen Gebäude aus Sandstein. Bei Wind und Gewitter sei es hier, wenn man die Augen schließt, wie im Hochgebirge, erzählt sie. Doris Grau hat sich von einem Mitarbeiter Verstärkung geholt. Auch er konnte die Geräusche nicht zuordnen. Als dann die Besucher kamen, waren die eigenartigen Töne weg und die Angst auch. Eine Erklärung für die eigenartigen Geräusche wurde nie gefunden.

Neben der Grabkapelle zu wohnen, ist für die Bewohner aus dem Stuttgarter Stadtteil Untertürkheim etwas Besonderes, wie der SWR 2024 berichtete:

Die Grabkapelle erzählt viel von der Liebe

Die Liebe von König Wilhelm dem Ersten war so groß, dass er seiner Frau Katharina mit der Grabkapelle ein Denkmal setzte. Auf dem Rotenberg ließ Wilhelm die Stammburg der Württemberger abreißen. Sein Hofbaumeister Salucci erbaute an dieser Stelle, im Auftrag des Königs, das romantische Mausoleum für Katharina. Über dem Haupteingang kann jeder die Inschrift lesen: "Die Liebe höret nimmer auf."

Wilhelm und Katharina hatten am 24. Januar 1816 geheiratet. Bereits drei Jahre später am 9. Januar 1819 starb Katharina. Sie hatte sich beim Besuch des Neujahrsgottesdienstes eine schwere Lungenentzündung mit Gesichtsrose zugezogen. Katharina baute zu Lebzeiten eine Reihe von wohltätigen Stiftungen auf. Das Katharinenstift, die Katharinenpflege und das Katharinenhospital tragen ihren Namen. Sie gründete auch die erste württembergische Landessparkasse. Das Motto hierbei lautete: "Spare in der Zeit, dann hast du in der Not!"

Kinderrallye und Führungen rund um die Grabkapelle

In den Osterferien bietet es sich an, die Grabkapelle auf dem Württemberg mit der Familie zu besuchen. Neben Führungen zur Vergangenheit des Monuments wird jungen Entdeckerinnen und Entdeckern eine Rallye geboten. Kleine Überraschungen soll es auch geben.

Die Staatlichen Schlösser und Gärten bitten, sich zu den Führungen rund um die Grabkapelle anzumelden.