In einer Bibliothek der Universität Mannheim soll am Dienstagnachmittag ein Mann randaliert haben. Die Polizei schoss auf ihn. Der 31-Jährige starb später im Krankenhaus.

Die Polizei hat am späten Dienstagnachmittag in einer Bibliothek der Mannheimer Universität auf einen 31-jährigen Mann geschossen. Gegen 17 Uhr sei der Einsatz ausgelöst worden, so die Polizei. Der Mann wurde durch den Schuss verletzt und umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er seinen Verletzungen.

Der Mann soll am Nachmittag in der Bibliothek der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät aufgefallen sein. Als ein Streifenwagen eintraf, habe er eine Machete in seiner Hand gehalten, so die Polizei. Er sei bereits zuvor gegen eine Angestellte der Bibliothek handgreiflich geworden.

Schuswaffengebrauch der Polizei: "Bedrohungslage gegenüber Beamten"

Laut Polizei kam es in der Folge am frühen Abend zu einer Bedrohungslage gegenüber den Einsatzkräften, die daraufhin ihre Schusswaffe einsetzten, so eine Sprecherin gegenüber dem SWR. Es seien zwar Studierende vor Ort gewesen. Für sie und andere Anwesende habe aber keine Gefahr bestanden, hieß es.

Mann hatte Hausverbot für Uni-Bibliothek in Mannheim

Laut Polizei hatte der Mann ein Hausverbot für die Bibliothek, weil er sich in der Vergangenheit wiederholt auffallend negativ verhalten habe. Er sei auch schon polizeilich in Erscheinung getreten. Es handele sich um einen in Saarbrücken geborenen und in Mannheim wohnhaften Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit. Der Fokus der Ermittlungen liegt jetzt auf der Suche nach dem Motiv des 31-Jährigen.

Da es um Schüsse durch eine Dienstwaffe geht, ist auch das Landeskriminalamt (LKA) in die gesamte Spurenanalyse einschließlich einer umfangreichen und umfassenden ballistische Untersuchung involviert.