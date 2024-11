Heftiger Streit um Parkplatz in Mannheim: Drohungen und Handgreiflichkeiten

In der Mannheimer Innenstadt endete ein Streit um einen freien Parkplatz mit Drohungen und Handgreiflichkeiten. Die Kontrahenten: Eine Frau und ein Mann. Beide erstatteten Anzeige.

Ein Wettlauf um einen freien Parkplatz ist am Mittwochabend in der Mannheimer Innenstadt eskaliert. Laut Polizei endete die Auseinandersetzung mit gegenseitigen Bedrohungen und Handgreiflichkeiten. Beteiligt waren eine 57-jährige Frau und ein 30 Jahre alter Mann. Die Frau hatte demnach ihren Mercedes in einer vermeintlich freien Parklücke parken wollen. Dabei übersah sie aber laut Polizei den 30-Jährigen, der in der Parklücke stand, um diese für einen Bekannten zu reservieren. Der Wagen der Frau stieß dann offenbar gegen ein Schienbein des Mannes. Der Mann erlitt dabei leichte Hautabschürfungen.

Streit um Parkplatz: Scheibenwischerblatt abgerissen, Anzeigen erstattet

Die Reaktion des Mannes fiel heftig aus: Er drohte der Mercedes-Fahrerin der Polizei zufolge Schläge an, riss ein Scheibenwischerblatt am Mercedes ab und warf es zu Boden. Der handfeste Streit endete schließlich im Polizeirevier, dort erstatteten die Frau und der Mann jeweils Anzeige. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die 57-Jährige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Bei dem 30-Jährigen geht es um Anzeigen wegen Bedrohung und Sachbeschädigungen.