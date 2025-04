Vorfall in Mannheim: Spanner filmt durchs Fenster

Ein Spanner hat in Mannheim heimlich ins Schlafzimmer einer jungen Frau im ersten Obergeschoss gefilmt. Dafür hat er sein Handy offenbar von einer oberen Wohnung abgeseilt.

In Mannheim-Käfertal hat offenbar ein Nachbar versucht, eine junge Frau in ihrem Schlafzimmer zu filmen. Geschehen ist es laut Polizei in einem dreistöckigen Mehrfamilienhaus. Dort hat jemand in der Nacht zum Samstag aus einer darüber liegenden Wohnung sein Mobiltelefon an einer Schnur herab gelassen. Offenbar mit dem Ziel, eine 18-Jährige zu filmen, die gerade auf ihrem Bett lag. Die junge Frau hatte das Handy vor ihrem Fenster aber bemerkt und sei aufgesprungen, um zu ihrer Mutter ins Nebenzimmer zu eilen. Dabei hat sie gesehen, wie das Handy nach oben gezogen wurde. Als Mutter und Tochter ins Zimmer zurückkamen, habe das Handy wieder auf Höhe des Fensters gehangen und sei erneut nach oben gezogen worden.

Nachbarn zur Rede gestellt

Die junge Frau und ihre Mutter klingelten daraufhin bei der Wohnung direkt über ihnen, um den vermeintlichen Spanner zur Rede zu stellen. Laut Polizei öffnete ein Mann die Tür und erklärte, nichts von dem Vorfall zu wissen. Er zeigte den Frauen ein Handy, auf dem keine kompromittierenden Bilder zu finden waren.

Täter laut Polizei "leicht ermittelbar"

Ein Sprecher der Polizei sagte dem SWR, der Täter müsse in dem dreistöckigen Gebäude "leicht ermittelbar" sein, da er in einer der beiden darüber liegenden Wohnungen gewesen sein musste. Sie untersuche den Vorfall wegen „Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen“.