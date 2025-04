Eine Mutter muss sich ab Dienstag vor dem Landgericht Heidelberg verantworten. Sie soll mehrere Wochen lang ihrer Tochter im Krankenhaus absichtlich Keime gespritzt haben.

Im Sommer 2023 soll eine Mutter ihre damals dreijährige Tochter misshandelt haben. Die heute 26 Jahre alte Beschuldigte soll laut Anklage unter anderem im Universitätsklinikum Heidelberg ihrer Tochter immer wieder Keime mithilfe eines Venenzugangs gespritzt haben. Sie wollte demnach bei ihrer Tochter Fieber hervorrufen, damit sie im Krankenhaus weiter behandelt wird.

Mutter soll Tochter mindestens sieben Wochen lang misshandelt haben

Der Venenzugang lag bereits aufgrund einer früheren Behandlung. Die Mutter soll mehrfach durchgesetzt haben, dass jeweils ein neuer Zugang gelegt wurde, obwohl eine zwingende Indikation hierzu nicht mehr bestand, so das Landgericht Heidelberg. Das Mädchen litt mehrere Wochen an hohem Fieber und musste zahlreiche Untersuchungen über sich ergehen lassen, heißt es in der Anklage. Das Mädchen ist jetzt in der Obhut des Vaters.

Teil des Tatvorwurfs: Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom

Die Angeklagte und ihre Tochter wohnten in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis). Die Mutter leidet offenbar an einer Persönlichkeitsstörung, die laut Landgericht Heidelberg auch bereits von ärztlicher Seite diagnostiziert wurde. In dem aktuellen Fall soll es sich um das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom handeln, das auch Teil des Tatvorwurfs ist.

Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom Beim Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom will die psychisch kranke Person einen anderen Menschen absichtlich krank machen oder krank erscheinen lassen, um selbst Aufmerksamkeit, Mitleid oder Anerkennung zu bekommen. Opfer sind häufig Kinder. Beim klassischen Münchhausen-Syndrom macht sich die Person selbst krank oder täuscht Krankheiten vor.

Das Landgericht Heidelberg hat insgesamt sechs Verhandlungstage für den Prozess angesetzt. Das Urteil wird voraussichtlich Anfang Juni erwartet.