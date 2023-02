per Mail teilen

Wolfgang Kessel arbeitet als Autor beim SWR in Mannheim.

Wolfgang Kessel arbeitet als Redakteur beim SWR in Mannheim seit 1999. Davor studierte er Germanistik und Geschichte an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg; Abschluss als Magister Artium (M.A.).

Heimat

Mannheim.

Sein Antrieb

Aus der Rhein-Neckar-Region und für die Menschen in der Region zu berichten.

Die meiste Zeit widmet er diesem Thema

Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur aus der Rhein-Neckar-Region.

Journalistisch prägend für Wolfgang Kessel war

zu viel, um es hier aufzuzählen.

Als Autor hatte er einen unvergesslichen Moment mit diesem Menschen

Ein Hausbesuch beim 54-er Weltmeister Horst Eckel, ein Besuch mit Waldhof-Kulttrainer Klaus Schlappner in der JVA in Mannheim, als er Häftlingen eine Anekdote nach der anderen erzählte, eine kurze Reporter-Begegnung mit Altkanzler Helmut Kohl und dem ehemaligen russischen Präsidenten Michail Gorbatschow in Speyer vor dem Dom.... und viele unvergessliche Momente mehr...