Nach den tödlichen Schüssen auf einen Mann in Mannheim-Schönau kurz vor Weihnachten sind die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen. Das hat das Landeskriminalamt bestätigt.

Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem tödlichen Polizeieinsatz am 23. Dezember vergangenen Jahres im Mannheimer Stadtteil Schönau abgeschlossen. Das teilte ein Sprecher des baden-württembergischen Landeskriminalamtes (LKA) auf SWR-Anfrage mit.

Polizei wertete Videos von Zeugen aus

In den vergangenen Wochen wurden unter anderem zahlreiche Handyvideos ausgewertet, die Zeugen des Vorfalls gemacht hatten. Am Tag vor Weihnachten war ein 49 Jahre alter Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand mit einem Messer auf Polizeibeamte zugelaufen. Einer von ihnen gab daraufhin mehrere Schüsse ab, der Mann wurde getötet. Die Obduktion hatte ergeben, dass er an den Folgen der Verletzungen durch die Schüsse gestorben ist.

Der Einsatz ereignete sich in der Johann-Schütte-Straße im Mannheimer Stadtteil Schönau. René Priebe/PR Video

Ermittlungsergebnisse gehen an Staatsanwaltschaft

Unter anderem habe man eine 3D-Vermessung des Tatorts gemacht, sagte der LKA-Sprecher. So soll geklärt werden, wie nah der 49-Jährige den Polizisten war, als die Schüsse fielen. Die Ermittlungsergebnisse werden jetzt an die Staatsanwaltschaft Mannheim übergeben. Sie muss prüfen, ob der Schusswaffengebrauch verhältnismäßig war oder nicht.