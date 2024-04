Bei einem Polizeieinsatz in Mannheim ist ein mutmaßlicher Einbrecher gestorben. Er stürzte von einem Gerüst, als die Polizei ihn festnehmen wollte. Wie er stürzte, ist unklar.

In Mannheim ist ein Mann bei einem Polizeieinsatz gestorben. Wie Polizei, Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt (LKA) mitteilen, soll der 41-Jährige in der Nacht auf Samstag in ein fünfstöckiges Haus im Stadttteil Rheinau eingebrochen haben. Dafür soll er ein Baugerüst genutzt haben. Der Mann sei daran hochgeklettert und in mehrere Wohnungen eingebrochen.

Hausbewohner bemerkten Einbrecher auf Baugerüst

Bewohner des Hauses hatten verdächtige Geräusche gehört und die Polizei gerufen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war der Mann ganz oben auf dem Gerüst - in einer Höhe von etwa zwölf Metern. Er lag dort auf dem Boden und versuchte, sich zu verstecken. Die Polizisten wollten den Mann an seinen Armen und dem Oberkörper durch ein Fenster ins Haus ziehen, sie scheiterten aber. Er riss sich los und schlug um sich.

Sturz oder Sprung?

Dann setzte sich der 41-Jährige an den Rand des Gerüsts. Von dort stürzte er in die Tiefe und starb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen. Es sei nicht klar, ob er gesprungen sei, um nicht festgenommen zu werden oder versehentlich abgeruscht war, teilte die Polizei mit. Zeugen sagten laut Polizei aus, dass der Mann ohne Einwirkung der Polizisten gestürzt sei.

Tod bei Polizeieinsatz: Landeskriminalamt ermittelt

Laut Polizei und LKA war der Mann polizeibekannt und in der Vergangenheit bereits mehrfach durch Diebstahl, Gewalt- und Drogendelikte aufgefallen. Er wohnte in Mannheim, stammte aber aus Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis). Die Polizei fand vor Ort mutmaßliches Diebesgut. Die Ermittlungen hat das Landeskriminalamt übernommen.