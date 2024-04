Die verbliebene Kaufhof-Filiale in Mannheim muss schließen. Auch der Standort Leonberg ist betroffen. Dafür können viele andere Galeria-Filialen in Baden-Württemberg aufatmen.

Die Filiale von Kaufhof in Mannheim schließt Ende August 2024. Das geht aus einer Liste hervor, die der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof am Samstag veröffentlicht hat. Insgesamt sollen 16 der noch bestehenden 92 Kaufhäuser in ganz Deutschland zu machen. In Baden-Württemberg soll auch die Filiale in Leonberg schließen, alle anderen Standorte bleiben erhalten.

Das Unternehmen will 76 Warenhäuser weiterführen. Darunter sind unter anderem die verbliebene Filiale in Heidelberg, die Warenhäuser in Stuttgart, Ulm, Karlsruhe, Heilbronn, Konstanz, Singen, Lörrach, Offenburg und die beiden Filialen in Freiburg. Auch Karstadt im Viernheimer Rhein-Neckar-Zentrum (Kreis Bergstraße) soll erhalten bleiben, so die Mitteilung des Konzerns.

Ver.di BW: Immobilien und Mieten haben entschieden

Aus Sicht des ver.di-Landesbezirksleiters Martin Gross haben nicht die Beschäftigten oder Kundinnen und Kunden der Kaufhäuser den Ausschlag für die Entscheidung gegeben - sondern die Immobilien und Mieten.

Die Kolleginnen und Kollegen haben es so satt und nicht verdient, dass mit ihrer beruflichen Existenz Monopoly gespielt wird.

1.400 Arbeitsplätze fallen in Deutschland weg

Galeria Karstadt Kaufhof hatte im Januar zum bereits dritten Mal innerhalb weniger Jahre einen Insolvenzantrag eingereicht. Anfang April war das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Am 10. April wurde bekannt, dass ein Konsortium aus der US-Investmentgesellschaft NRDC Equity Partners und dem Mannheimer Unternehmer Bernd Beetz die Kaufhauskette übernimmt.

Insgesamt sollen bundesweit von den insgesamt 12.800 Arbeitsplätzen 1.400 wegfallen. Dadurch könnten aber auch 11.400 der Arbeitsplätze bei Galeria erhalten werden, heißt es.