Personalmangel: Kein Zugverkehr zwischen Heidelberg und Eberbach

per Mail teilen

Zwischen Heidelberg und Eberbach fahren heute keine Züge. Laut Deutscher Bahn ist der Grund ein Personalengpass wegen Krankheitsausfällen.

Den ganzen Samstag gibt es zwischen Heidelberg und Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) keinen Zugverkehr. Der Grund: Personalmangel. Nach Angaben der Bahn hat es im Stellwerk Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) kurzfristig Krankmeldungen gegeben. Deshalb fahren auf der Neckartalbahn zwischen Heidelberg über Eberbach bis Bad Friedrichshall und auf der Elsenzbahn zwischen Heidelberg über Sinsheim nach Friedrichshall bis 18 Uhr keine Züge. Die Bahn habe allerdings einen Busersatzverkehr organisiert, hieß es auf SWR-Anfrage.

Personalmangel: Auch in der Nacht von Sonntag auf Montag fahren keine Züge

Auch in der Nacht von Sonntag auf Montag wird es zwischen 18 und 6 Uhr keinen Zugverkehr auf den Strecken geben, so die Bahn weiter. Das Stellwerk Neckargemünd sei für die Zugsteuerung dort verantwortlich und es könne wegen der Krankheitsausfälle in dieser Zeit nicht besetzt werden.

Zugausfälle zwischen Heidelberg und Eberbach: Busersatzverkehr organisiert

Sowohl für den Samstag als auch für die Nacht von Sonntag auf Montag sei ein Busersatzverkehr organisiert, sagte eine Sprecherin der Bahn dem SWR. Es seien 16 Busse im Einsatz. Da die Abfahrtszeiten aber nicht denen der Züge entsprechen, rät die Deutsche Bahn Reisenden, sich über die Homepage darüber zu informieren. Fahrräder könnten zudem in den Bussen nicht mitgenommen werden.

Personalprobleme im Stellwerk Neckargemünd sind nicht neu

Die Personalprobleme im Stellwerk Neckargemünd gibt es schon seit langem. Deswegen fallen immer wieder S-Bahnen im Rhein-Neckar-Kreis aus. Denn, auch wenn die Digitalisierung immer weiter voranschreitet, wird das Stellwerk der Bahn dort nach wie vor von Hand gesteuert. Allerdings können laut Bahn nur wenige Mitarbeiter das 60 Jahre alte Stellwerk bedienen.