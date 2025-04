per Mail teilen

Tausende von Techno-Fans haben von Samstag auf Sonntag bei der Time Warp in Mannheim gefeiert. Das Musik-Festival wurde bereits zum 31. Mal in der Stadt ausgerichtet.

Tausende von Menschen aus aller Welt haben beim Techno-Festival Time Warp in Mannheim die ganze Nacht hindurch gefeiert. Bis Sonntag um 14:30 legten insgesamt 42 internationale DJs auf dem Maimarktgelände auf. Über 19 Stunden lang tanzten die Besucherinnen und Besucher zu elektronischen Klängen auf fünf Tanzflächen. Viele der Gäste reisten aus dem Ausland an, etwa aus Frankreich, den Niederlanden oder der Schweiz.

Tanzen bis zum Abwinken - Die Time Warp in Mannheim ist international bekannt SWR

Drogenkontrollen der Polizei

Auch in diesem Jahr hat die Polizei Besucherinnen und Besucher auf Drogen kontrolliert. Eine genaue Bilanz soll am Montag veröffentlicht werden. Nach Auskunft eines Sprechers sei es während des Festivals zu keinen schwerwiegenden Straftaten gekommen.

Im vergangenen Jahr hatten die Beamten insgesamt 655 Fahrzeuge und 1.632 Personen überprüft. Es gab 449 Strafanzeigen, davon 381 wegen Drogenkonsums.

Diese DJs legen bei der Time Warp 2025 in Mannheim auf Charlotte de Witte ist ein Hauptact des Techno-Festivals. Sie gilt als eine der größten Techno-DJs weltweit. Eine weitere bekannte Größe aus der Techno-Welt ist Amelie Lens, eine belgische Künstlerin. Auch Techno-Legenden wie Ben Klock oder Sven Väth sind zu Gast. Seit den 90ern produzieren beide DJs Musik. Feiern können die Besucher auch zu Musik von House-Künstlern Black Coffee oder Jamie Jones. Mit DJ Heartstring ist zudem ein weiteres junges DJ-Duo beim Techno-Festival dabei.

Kontrollen gegen Lärm

Ordnungspersonal rund um die Maimarkthalle stellte sicher, dass die Anwohner in der Nähe des Geländes vor Lärm geschützt wurden. Die Veranstalter hatten dazu Frachtcontainer und Schallschutzwände aufbauen lassen. Zudem wurde die Lautstärke der Time Warp über die gesamte Dauer überwacht.

Internationale Time Warp

Das Techno-Festival findet nicht nur in Mannheim statt. Es gibt die Time Warp auch in São Paulo, New York und Madrid.