Ninja Degen ist multimediale Reporterin und Redakteurin im SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen.

Ninja Degen, SWR Studio Mannheim SWR

Ninja Degen arbeitet seit 2013 als multimediale Reporterin, Nachrichten- und Online-Redakteurin im SWR Studio in Mannheim. Die Themen im Regionalstudio umfassen Gerichtsprozesse, Politik, Wirtschaft oder Sport, aber auch bunte Geschichten aus der Region.

Vor dem SWR

Ninja Degen ist in Heidelberg geboren und aufgewachsen. Sie hat in Heidelberg und Freiburg Politikwissenschaft und Germanistik studiert. Nach mehrjähriger freier Mitarbeit im Privatfunk in Freiburg hat sie ihr Volontariat in Hamburg und am Institut zur Förderung publizistischen Nachwuches (ifp) in München gemacht.

Heimat

Heidelberg

Kontakt Ninja Degen bei LinkedIn

Ihr Antrieb

Komplexe Themen unkompliziert vermitteln und immer wieder neuen Menschen und spannenden Themen begegnen und natürlich: Die Liebe zum Radio.

Journalistisch prägend für Ninja Degen war

Eine Bombendrohung in der Mannheimer SAP Arena mit zahlreichen frühmorgendlichen Live-Schalten.

Als Autorin hatte sie einen unvergesslichen Moment mit diesen Menschen

Mehrere, positiv wie negativ. Darunter Heinz Hoenig, Dieter Thoma oder Walter Scheel.