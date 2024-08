per Mail teilen

Die Polizei hat auf der A6 bei Hockenheim einen Transporter mit Hunden gestoppt. Die Tiere saßen im Dreck, hatten laut Polizei nichts zu trinken und litten unter der Hitze.

Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag einen Transport von offensichtlich vernachlässigten Hunden auf der A6 bei Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) gestoppt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten die fünf Havaneser-Hunde trotz der hohen Temperaturen von mehr als 30 Grad kein Wasser und saßen in ihrem eigenen Dreck. Laut Polizei gibt es Hinweise darauf, dass die Papiere für die Tiere gefälscht sein könnten.

Hunde saßen laut Polizei in winzigen Boxen teilweise übereinander

Die Polizei teilte mit, die Hunde seien "in winzigen, feuchten Boxen untergebracht" gewesen, ohne Zugang zu Wasser. "Die Böden der Boxen waren von Urin durchweicht, und die Tiere saßen teilweise übereinander." Die Welpen wirkten der Polizei zufolge ungepflegt, waren verwurmt und hatten entzündete Augen. Die Polizei geht davon aus, dass die Welpen 10 bis 13 Wochen alt sind.

Die Polizei Mannheim postete dazu dieses Bild am Freitagnachmittag:

🚨 #Polizei stoppt Hundetransport auf BAB 6 bei #Hockenheim 🐶



Ermittlungen wegen Verstoßes gegen Tierschutzgesetz

Die Beamten übergaben die Hunde in die Obhut des Veterinäramts. Gegen den 40 Jahre alten Fahrer wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.