Zwei Kunden des Outlets in Zweibrücken haben ihre Hunde bei fast 30 Grad im Auto auf dem Parkplatz zurückgelassen. Einer starb in der Tierklinik, der andere überlebte knapp.

Die Tierrettung Contwig teilte auf Facebook mit, am Freitagnachmittag habe sich eine Mitarbeiterin des Zweibrücker Fashion Outlet bei der Tierrettung Saarpfalz gemeldet. Eine junge Frau habe um Hilfe geschrieen, weil ihre Hunde kollabiert waren. Laut Tierrettung und Polizei hatten die Frau und ein weiterer junger Kunde die Hunde bei fast 30 Grad für eineinhalb Stunden im Fahrzeug zurückgelassen.

Ein Hund "lag bereits bewusstlos im Fahrzeug, ein weiterer Hund war stark dehydriert", so die Tierrettung, die nach eigenen Angaben bereits sechs Minuten nach der Alarmierung vor Ort war. In dieser Zeit habe ein weiterer Besucher mit einer Reanimation eines Hundes begonnen.

Hund stirbt im Tierklinik Zweibrücken

"Unter Reanimation ging es mit Polizeibegleitung direkt in die Tierklinik Zweibrücken, in der Tierärzte und Pflegepersonal für die Hunde bereit standen, die durch unsere Leitstelle vorab verständigt wurden", so die Tierrettung. Einer der beiden Hunde hätte trotzdem nicht mehr gerettet werden können.

Hitze im Auto SWR

Der andere Hund hat laut Polizei "offenbar nur mit viel Glück überlebt". Ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz sei eingeleitet worden.