Zwei Hunde in Kaiserslautern aus heißem Auto befreit

Ein Mann bemerkte zwei Hunde in einem Auto in der Kaiserslautrer Innenstadt. Da es heiß war und die Besitzerin nicht in der Nähe, rief er die Polizei.

Der Mann hatte sich umgeschaut, ob die Besitzerin in der Nähe war. Doch keine Spur. Weil es heiß war - rund 28 Grad - und der Mann sich um die Tiere sorgte, alarmierte er die Polizei. Hunde-Besitzerin zu Besuch im Westpfalz-Klinikum Die Beamten konnten anhand des Autos die Besitzerin ermitteln und sie anrufen. Wie sich herausstellte besuchte sie jemanden im Westpfalz-Klinikum. Sie kam unmittelbar nach dem Anruf zum Auto. Polizei warnt: Hunde und Kinder bei Hitze nicht in Autos alleine lassen Die Polizei Kaiserslautern lobt das Verhalten des Mannes. Er habe alles richtig gemacht. Sie warnte in dem Zusammenhang: Kinder oder Tiere sollen im Auto bei Hitze nicht alleine gelassen werden. Auch nicht, wenn man nur kurz etwas erledigt. Es reiche auch nicht das Fenster leicht zu öffnen.