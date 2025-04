Mit 500-PS-Auto in Kassen-Häuschen am Hockenheimring gerast

per Mail teilen

Ein 19-Jähriger hat am frühen Samstagmorgen am Hockenheimring die Kontrolle über ein geliehenes 500-PS-Auto verloren. Er fuhr einen Baum um und zerstörte ein Kassen-Häuschen.

Drei junge Männer sind am Samstagmorgen bei einem Unfall am Hockenheimring (Rhein-Neckar-Kreis) leicht verletzt worden. Am Steuer saß nach Angaben der Polizei ein 19-jähriger Hockenheimer ohne Führerschein.

Mehrere junge Männer waren mit einem hoch-motorisierten BMW an den Hockenheimring gekommen, den einer von ihnen gemietet hatte. Um 1 Uhr 30 übernahm ein 19-jähriger Hockenheimer unerlaubt das Steuer und beschleunigte auf einer Zufahrtsstraße zu der Rennstrecke extrem stark.

Fahrt endet in Kassen-Häuschen der Rennstrecke

Dabei verlor er die Kontrolle über den 500-PS-Wagen, fuhr zuerst einen Baum um und prallte dann in ein Kassen-Häuschen des Hockenheimrings, das dabei komplett zerstört wurde, so die Polizei.

Der 19-Jährige zerstörte mit dem 500-PS-Auto ein Kassenhäuschen des Hockenheimrings Priebe

Seine beiden 18-jährigen Mitfahrer konnten sich selbst befreien. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem stark beschädigten Wagen geholt werden. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht. Sie wurden nur leicht verletzt, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Den Sachschaden schätzt sie auf rund 100-tausend Euro.

Polizei: Junger Mann am Steuer hatte keine Führerschein

Der 19-Jährige hat keinen Führerschein. Das Polizeirevier Hockenheim ermittelt jetzt gegen ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.