Wegen einer Panne eines Schwertransporters kommt es auf der A6 bei Schwetzingen zu Verkehrsbehinderungen. An dem Lkw brach laut Polizei eine Achse. Der Grund ist unklar.

Ein Schwertransporter hat laut Polizei am späten Mittwochabend auf der A6 bei Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) einen Achsbruch erlitten. Er war unterwegs in Richtung Mannheim, blieb aber wegen der Panne auf der rechten Fahrspur stehen. Wie eine Polizeisprecherin dem SWR am Donnerstag sagte, hat der Schwertransporter einen Bohrkopf geladen, der bei Tunnelarbeiten zum Einsatz kommt. Der Bohrkopf hat ein Gewicht von etwa 90 Tonnen. Warum die Achse des Transporters brach, ist laut Polizei unklar. Verletzt wurde niemand.

Achsbruch bei Schwertransporter: Zeitweise Sperrung der A6

Da der Schwertransporter seit Mittwochnacht die Autobahn blockiert, musste die Polizei die Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen zeitweise sperren. Wie die Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilte, sei die A6 zwischen den Anschlussstellen Schwetzingen/Hockenheim und Mannheim/Schwetzingen nur eingeschränkt befahrbar. Der Verkehr werde auf der linken Spur an dem Pannen-Transporter vorbei geleitet.

Achsbruch repariert - Straße muss saniert werden

Fachleute haben am Donnerstagnachmittag den Achsbruch reparieren können, teilte eine Polizeisprecherin dem SWR mit. Nun müssten aber noch die Schäden auf der Fahrbahn behoben werden, die durch den Achsbruch entstanden seien. Die Sanierung soll voraussichtlich bis Freitagmorgen andauern.