per Mail teilen

Eine neue Ausstellung auf dem Heiligenberg in Heidelberg lässt die Geschichte der Kelten dort wieder aufleben - mit echten Funden, einem begehbaren Ringwall und digital per App.

Im 5. und 4. Jahrhundert vor Christus errichteten die Kelten mächtige Befestigungswälle auf dem Heiligenberg oberhalb des Philosophenwegs in Heidelberg. Laut dem baden-württembergischen Wissenschafts-Ministerium handelte es sich um eine der größten keltischen Befestigungsanlagen im südlichen Mitteleuropa. Etwa 150 Jahre lang war der Heiligenberg der politische, religiöse und kulturelle Mittelpunkt der Kelten am Unteren Neckar. Jetzt ist auf dem Heiligenberg der Erlebnisort "Heidelberg und seine Kelten" eröffnet worden, der die Bedeutung dieser keltischen Siedlung veranschaulichen soll. Noch heute sind die Reste der keltischen Ringwallanlage zu sehen, erklärt der Archäologe Tobias Schöneweis vom Kurpfälzisches Museum Heidelberg.

Das sind vor allem große Stein-Geröll-Halden, die sich um den Berg ziehen, und Geländekanten, die den ehemaligen Verlauf der Ringwallanlage nachzeichnen.

Hinzu kommen etwa 450 Podien, sogenannte Wohn-Podien, die sich wie kleine Terrassen rund um die beiden Gipfel legen, sagt er. Und auf diesen Terrassen standen ursprünglich die Häuser und Wirtschaftsgebäude der Kelten.

Erlebnisort Heiligenberg: Keltische Geschichte erlebbar

Auf dem Heiligenberg veranschaulichen jetzt mehrere Stationen die Geschichte der keltischen Siedlung . Die Ausstellung ist eine Mischung aus Archäologie, Naturerlebnis und moderner Technik. Ein zentraler Anlaufpunkt ist der rekonstruierte Ringwall, der mit Holzpfosten in der Form von zwei ineinander liegenden Kreisen errichtet wurde. Am neuen Infopoint beginnt auch der neu beschilderte Keltenweg, der entlang der wichtigsten Fundstellen führt.

Hinweistafel am Keltenweg: Ein QR-Code führt direkt zur App mit Augumented-Reality-Ansichten der keltischen Siedlung auf dem Heiligenberg. SWR

Über QR-Codes an den Infotafeln und an den Bronze-Skulpturen lässt sich eine App starten, die zeigt, wie die Kelten hier vor über 2.000 Jahren lebten, so Archäologe Tobias Schöneweis.

Die Stadt Heidelberg erhofft sich durch die interaktive App, dass die Vergangenheit des Heiligenbergs sichtbar, modern und verständlich gemacht wird. So sollen besonders junge Besucher angezogen werden, so Martina Pfister, Heidelberger Bürgermeisterin für Kultur.

Archäologische Funde im Original im Kurpfälzischen Museum

Auf dem Heiligenberg wurden laut Archäologe Tobias Schöneweis zahlreiche Funde aus der Zeit der Kelten gemacht. Diese sind auf dem Heiligenberg als Nachbildung zu sehen, die Originale stehen im Kurpfälzischen Museum. Darunter befinden sich Werkzeuge, Schmuck und die Steinskulptur eines keltischen Fürsten. Die Funde wurden auf dem Berg in Bronze am Ort der Ausgrabung nachgebildet, so der Architekt Bert Burger.