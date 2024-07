per Mail teilen

Das 350 Tonnen schwere U-Boot U17 wird heute Nachmittag in seiner neuen Heimat - dem Technik Museum Sinsheim - erwartet. Es hat eine lange Reise über Wasser und Land hinter sich.

Seit gut einem Jahr ist das ausgemusterte Marine-U-Boot U17 seit dem Start in Kiel unterwegs. Am frühen Nachmittag, gegen 14 Uhr, soll es an seinem Ziel im Technik Museum Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) ankommen. Der schwere Stahlkoloss soll dann ab Sommer 2025 für die Öffentlichkeit zu sehen sein.

Großes Willkommensfest in Sinsheim

Mehr als 5.000 Schaulustige begleiten laut einer Sprecherin des Museums die letzte Etappe der langen Reise. Viele unter ihnen haben das U-Boot schon seit Wochen online verfolgt und wollen es nun aus der Nähe sehen. Auch ein Fanfarenzug aus der Region ist auf den letzten Metern mit dabei. Auf dem Museumsgelände findet bis in den Abend ein großes Willkommensfest mit Essensangeboten und Live-Musik statt.

Es ist klasse. (...) Man muss dabei gewesen sein.

Ein Fanfarenzug aus der Rhein-Neckar-Region begleitet das U-Boot auf seiner Zielgeraden in Sinsheim. SWR

Kurz vor der Ankunft in Sinsheim musste die A6 in der Nacht von Samstag auf Sonntag gesperrt werden. Der Verkehr wurde um über mehrere Stunden umgeleitet. Der letzte Zwischenstopp war am Samstag vor der Rhein-Neckar-Arena, dem Stadion der TSG Hoffenheim. Schon dort hat es ein großes U-Boot-Fest gegeben.

So verlief die Reise in den vergangenen Tagen:

U-Boot U17: Von Kiel bis nach Sinsheim

Die Reise des U-Boots ist im April 2023 in Kiel gestartet. In Speyer war die U17 für den weiteren Transport auf Rhein und Neckar vorbereitet worden unter anderem mit einer Kippeinrichtung, um unter Brücken hindurch zu kommen.

In den vergangenen vier Wochen ging es dann über Mannheim, Heidelberg und Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) bis Haßmersheim (Neckar-Odenwald-Kreis), dann auf dem Landweg weiter bis ins Technik Museum Sinsheim. Das fast 50 Meter lange und neun Meter hohe U-Boot passte in manchen Ortsdurchfahrten nur knapp zwischen Häusern und Hindernissen hindurch und musste immer wieder zur Seite gekippt werden.