An der Uni Landau gehen die Studierendenzahlen zurück. Dafür gebe es vielfältige Gründe. Vor allem die naturwissenschaftliche Fächer sind weniger gefragt. Dagegen boomt Psychologie.

Es gibt einfach insgesamt weniger junge Menschen, die sich fürs Studium entscheiden, sagt Christoph Richter, Kommunikationsleiter der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU). Aber das allein erkläre natürlich nicht, warum Ende vergangenen Jahres etwa 2.000 Menschen weniger am Standort Landau studiert haben als noch im Jahr 2020. Nein, dafür gebe es gleich ein ganzes Bündel an unterschiedlichen Gründen.

Warum gehen Studierendenzahlen in Landau zurück?

Zum Beispiel sei der Markt größer geworden, sagt der RPTU-Pressesprecher, vor allem auch das Angebot von privaten Hochschulen. Dass immer mehr junge Menschen aus Rheinland-Pfalz abwandern, könne man auch nicht außer Acht lassen. Und schließlich hinke der Vergleich der Zahlen grundsätzlich, weil die RPTU während der Zeit des Zusammenschlusses der Technischen Universität Kaiserslautern mit dem Campus Landau der Universität Koblenz-Landau extrem viele Studierende dazu gewonnen habe. Das war im Jahr 2022. Viele dieser Studies haben ihren Abschluss gemacht, bewirken in der Statistik also einen Rückgang der aktuellen Zahlen. Schlussendlich sei es in Landau so, dass die Sommersemester-Zahlen sowieso nicht so relevant seien, weil die meisten Studiengänge im Winter starten.

Was tun gegen den Rückgang?

Erstmal gilt es aufzudröseln, welche Fächer schwächeln und welche stark nachgefragt sind, sagt Christoph Richter. "Wir sehen, dass viele Psychologie studieren wollen." Das heißt, Psychologie muss ausgebaut werden, damit man mehr Studierende zulassen kann. Zur Zeit könnten gar nicht alle Bewerber aufgenommen werden. Auch das Lehramtsstudium, das traditionell in Landau sehr stark ist, komme auf den Prüfstand. Gutes kann ja auch noch besser werden.

Maschinenbaustudium - Interesse rückläufig

Von den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) läuft an der RPTU nur Informatik gut. Maschinenbau zum Beispiel, wolle kaum noch einer studieren. Auch darauf müsse man eingehen und auch unterschiedliche Fächer aus Kaiserslautern und Landau zusammenbringen. Wenn das reine Maschinenbau-Studium nicht mehr interessant sei, müsse es eben mit anderen Fächern verzahnt werden. "Im Verbund läufts dann wieder", davon ist Uni-Sprecher Christoph Richter überzeugt.