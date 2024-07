Runter vom schwimmenden Ponton, rauf auf den riesigen Lkw: Das ausgemusterte U-Boot U17 tritt am Samstag die letzte Etappe seiner aufwändigen Reise ins Technik-Museum Sinsheim an.

Am Samstag beginnt im Morgengrauen die letzte Etappe einer ungewöhnlichen Reise. Das 50 Jahre alte und ausgemusterte U-Boot U17 soll in Haßmersheim (Neckar-Odenwald-Kreis) den schwimmenden Ponton auf dem Neckar verlassen und damit endgültig wieder festen Boden unter sich bekommen. Am Sonntagmorgen soll es mit dem Transport an Land weitergehen, mit dem Technik-Museum Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) als Endziel.

U-Boot von Ponton in Neckar auf Lkw - schwieriges Manöver

Am Samstag muss das U-Boot aber erst an Land gebracht werden. Ein kniffliges Vorhaben, bei dem "Millimeterarbeit" gefragt ist, wie Michael Einkörn vom Technikmuseum sagt. Zwar hat es schon mehrere Manöver vom Wasser aufs Land oder umgekehrt gegeben, noch nie allerdings an einem fließenden Gewässer. Die Neckarströmung muss berücksichtigt werden, wenn das U-Boot auf den Tieflader geladen werden soll.

Neckar bei Haßmersheim gesperrt

Der Neckar wird bei Haßmersheim für den Schiffsverkehr gesperrt, um den Ponton in eine Position senkrecht zum Ufer drehen zu können. Vom Ufer her wird eine Rampe gebaut, auf die dann der Transport-Lkw rückwärts auf den Ponton fährt, um das U-Boot aufzunehmen und an Land zu ziehen. "Wir müssen dabei die ganze Zeit gegen die Strömung arbeiten", so der technische Projektleiter Frieder Saam.

Das Wasser drückt seitlich talwärts dagegen, da ist die Kippgefahr von so einem Ponton deutlich größer.

Bis zu sechs Stunden kann es dauern, bis das 350 Tonnen schwere Museumsstück endgültig auf dem Tieflader an Land steht, schätzt Saam. Es werde eines der schwierigsten Manöver des gesamten Transports.

U-Boot auf 30 Achsen auf dem Landweg

Am Sonntagmorgen soll sich der U-Boot-Transport dann auf dem Landweg in Bewegung setzen. Der Lkw ist fast hundert Meter lang, hat 30 Achsen und 240 Räder. Und dieser letzte große Abschnitt bis nach Sinsheim hat es auch nochmal in sich.

Auf der 50 Kilometer langen Strecke warten enge Kurven, Ortsdurchfahrten, Bahnunterführungen und Stromleitungen.

Das wird dann wieder Millimeterarbeit und sehr viel komplizierter als der Weg auf dem Wasser.

Entlang der Straßentransportstrecke planen Gemeinden und Vereine zahlreiche Feste und Veranstaltungen. U17 soll am Sonntag, 28. Juli, gegen 14 Uhr im Technik Museum in Sinsheim ankommen.

Unzählige Schaulustige verfolgten U-Boot-Transport auf Rhein und Neckar

In den vergangenen Tagen war das U-Boot auf dem Rhein und Neckar über Mannheim, Heidelberg und Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) bis nach Haßmersheim transportiert worden. An den Stationen und entlang der Strecke versammelten sich jeweils viele Schaulustige, außerdem gab es unter anderem in Heidelberg, Eberbach und Haßmersheim große Feste zur Ankunft des ungewöhnlichen Transportes.

Tausende Schaulustige feierten das U-Boot am Eberbacher Neckarufer SWR

U-Boot wurde für Transport leichter gemacht

Das etwa 50 Meter lange U-Boot war ab 1973 im Einsatz und wurde von der Bundesmarine 2010 ausgemustert. Im vergangenen Jahr war es dann von Kiel (Schleswig-Holstein) nach Speyer transportiert worden. Hunderte Schaulustige verfolgten den Transport. Im Technik Museum in Speyer wurde U17 seitdem auf den Weitertransport nach Sinsheim vorbereitet: Unter anderem wurde das U-Boot um hundert Tonnen leichter gemacht, indem alte Batterien und Gewichte ausgebaut wurden. Zudem wurde eine Spezial-Kippvorrichtung unter das U-Boot gebaut.

Das U-Boot unterwegs auf dem Wasser SWR

Das gesamte U-Boot-Projekt kostet nach Angaben der Technik Museen Sinsheim und Speyer rund zwei Millionen Euro und wird überwiegend durch Spenden finanziert.