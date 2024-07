U-Boot U17 passiert Alte Brücke in Heidelberg

Das ausgemusterte U-Boot U17, das von Speyer nach Sinsheim transportiert wird, ist unter der Alten Brücke in Heidelberg durchgefahren. Zahlreiche Schaulustige haben dabei zugesehen.

Das ausgemusterte U-Boot für das Technik-Museum Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat am Montagmorgen die Alte Brücke in Heidelberg passiert. Es ging dann doch schneller als gedacht: Schon ein paar Minuten vor neun Uhr hatte die U17 die Alte Brücke unterquert.

U-Boot wurde mit Speziel-Drehvorrichtung auf Seite gelegt

Viele Schaulustige hielten diesen etwa fünfminütigen Moment mit ihren Kameras beziehungsweise Handys fest. Fachleute einer Spedition und des Sinsheimer Technikmuseums hatten das Boot vorher auf dem Neckar mit einer Spezial-Drehvorrichtung auf dem Ponton auf die Seite gelegt, damit es auch wirklich unter die Brücke passt - und tatsächlich waren noch drei bis vier Meter Luft nach oben bis zum Brückenrand.

Das ausgemusterte U-Boot hat bei seiner Durchfahrt unter der Alten Brücke in Heidelberg noch ein bisschen Luft nach oben SWR

Das U-Boot befindet sich jetzt auf dem Weg nach Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis). Dort ist dann ein Tag Pause eingeplant.

Etwa 1.000 Schaulustige hatten Ankunft in Heidelberg verfolgt

Am Samstagmorgen war das U-Boot von Mannheim auf dem Neckar in Richtung Heidelberg aufgebrochen. Gegen 12:45 Uhr kam es in Heidelberg an. Laut einer Sprecherin des Technik Museums verfolgten trotz Regens bis zu 1.000 Schaulustige die Ankunft der U17.

Zahlreiche Menschen beobachten in Heidelberg die Einfahrt von U17 SWR

Auch am Sonntag lockte das U-Boot hunderte Schaulustige an den Neckar in Heidelberg. Wie viele genau, konnte die Polizei auf SWR Nachfrage nicht sagen, aber es seien wesentlich mehr als am Samstag gewesen. Da habe der Regen die U-Boot- Touristen wohl abgehalten, so die Vermutung eines Polizeisprechers. Den ganzen Tag über versammelten sich dann zahlreiche Menschen rund um den tonnenschweren Stahlkoloss.

Touristenmagnet: Das U-Boot lockt tausende Schaulustige an den Neckar in Heidelberg SWR

Lichtershow auf U-Boot-Körper Samstag und Sonntag

Am Samstagabend war das U-Boot in mehreren Farben mit Lichtprotektoren von der anderen Uferseite, der Neuenheimer Landstraße, bunt angestrahlt worden. Unter anderem mit einem Fischsymbol und weiteren Ornamenten und Mustern. Tausende Menschen kamen laut Polizei, um die Lichtershow live mitzuerleben. Auch am Sonntagabend wurde das U-Boot noch einmal bunt angeleuchtet.

Spektakuläre Lichtershow am Samstagabend auf dem U-Boot-Körper in Heidelberg. Der Stahlkoloss wurde in bunten Farben angestrahlt SWR Quelle SWR

Nautischer Gruß für das U-Boot in Mannheim

Der Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) hatte das frühere Marine U-Boot am Freitag im Industriehafen in Mannheim auf einem Feuerlöschboot mit einem Salut empfangen. Eine Wasserfontäne wurde zur Begrüßung der U17 vom Feuerlöschboot verspritzt, eine Tradition in der Schifffahrt zu besonderen Anlässen.

U-Boot U17 wird vom Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) mit einem typischen nautischen Gruß empfangen SWR

Transport des alten U-Bootes dauert vier Wochen

Die Fahrt des tonnenschweren U-Boots war am Freitag im Naturhafen in Speyer gestartet.

Am Dienstag folgt die nächste Etappe auf dem Neckar bis nach Haßmersheim (Neckar-Odenwald-Kreis). Und dann wird der Koloss aus dem Wasser gehoben und für den rund zweiwöchigen Straßentransport verladen - am Sonntag, den 14. Juli soll es losgehen. Um den Transport kümmert sich ein Unternehmen aus Michelfeld (Kreis Schwäbisch Hall). Entlang der rund 50 Kilometer langen Straßen-Transportstrecke planen Gemeinden und Vereine zahlreiche Feste und Veranstaltungen.

Ankommen soll U17 dann am Sonntag, den 28. Juli, um etwa 14 Uhr im Technik Museum in Sinsheim.

U-Boot-Projekt kostet insgesamt rund zwei Millionen Euro

Das etwa 50 Meter lange U-Boot war ab 1973 im Einsatz und wurde von der Marine 2010 ausgemustert. Im vergangenen Jahr war es dann von Kiel nach Speyer transportiert worden. Hunderte Schaulustige verfolgten den Transport. Im Technik Museum in Speyer wurde U17 seitdem auf den Weitertransport nach Sinsheim vorbereitet: Unter anderem wurde das U-Boot um 100 Tonnen leichter gemacht, indem alte Batterien und Gewichte ausgebaut wurden. Zudem wurde die Kippvorrichtung unter das U-Boot gebaut.

Das gesamte U-Boot-Projekt kostet nach Angaben der Technik Museen Sinsheim Speyer rund zwei Millionen Euro und wird überwiegend mit Spenden finanziert.