Janina Hecht arbeitet seit 2013 als multimediale Reporterin, Nachrichten- und Online-Redakteurin im SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen.

Janina Hecht wurde in Bonn geboren und ist in Meckenheim bei Bonn aufgewachsen. Sie studierte Politische Wissenschaften, Psychologie und Soziologie an der RWTH Aachen.

Vor ihrem Volontariat war sie für zwei Jahre für das SWR Studio Trier und den WDR in Bonn tätig, dann in der überregionalen Nachrichtenredaktion beim WDR in Köln. Nach ihrem multimedialen Volontariat bei der Rhein-Zeitung Koblenz und Radio RPR1. in Ludwigshafen kehrte sie 2012 zum SWR zurück, zuerst ins Studio Koblenz.

2013 wechselte sie dann ins SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen. Am liebsten berichtet Janina Hecht über Gerichtsprozesse, aktuelle Ereignisse und Sportthemen.

Heimat:

Das Rheinland. Aber seit 2010 Wahl-Mannheimerin.

Antrieb:

Spaß daran, Neues zu erleben, spannende Menschen kennenzulernen und über die verschiedensten Themen zu berichten.

Die meiste Zeit widmet sie diesem Thema:

Allen Themen, von Landwirtschaft über Politik bis hin zu Sport.

Journalistisch prägend war:

Meine Zeit als freie Mitarbeiterin beim SWR in Trier, in der ich die ersten Schritte gelernt habe, bei den überregionalen WDR-Nachrichten und meine Zeit beim Privatfunk bei RPR1.

Als Autorin hatte sie einen unvergesslichen Moment mit diesem Menschen:

Mit dem mittlerweile verstorbenen Linkin-Park-Sänger Chester Bennington als Reporterin für DASDING vor Ort beim Festival Rock’N’Heim auf dem Hockenheimring.