Sarah Hennings arbeitet als multimediale Reporterin und Redakteurin im SWR-Regionalstudio Mannheim.

Sarah Hennings, SWR Regionalstudio Mannheim SWR

Biografie

Sarah Hennings hat im Master "Medien- und Kommunikationswissenschaft" an der Universität Mannheim studiert und schon während des Studiums verschiedene Medienhäuser kennengelernt. Darunter: Print-, Online- sowie Fernseh- und Hörfunkredaktionen. In einer 20-monatigen Ausbildung an der Hörfunkschule Frankfurt hat sie Erfahrungen in den Bereichen Multimedia-Journalismus, Radio, TV und Video gesammelt. Seit Januar 2021 ist sie beim Südwestrundfunk tätig.

Heimat

Hamburg

Ihr Antrieb

Jeden Tag etwas Neues zu lernen - das wird nie langweilig!

Journalistisch prägend für Sarah Hennings war

So einiges - vor allem aber Katastrophenfälle, wie der Chemieunfall im Mannheimer Hafen im August 2022.