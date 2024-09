In Schwarzach (Neckar-Odenwald-Kreis) sind am Dienstag aus einem undichten Tank mehr als 4.000 Liter Heizöl ausgelaufen - ein Teil davon in den nahegelegenen Schwarzbach.

In Schwarzach im Neckar-Odenwald-Kreis sind aus einem Tank eines Wohnhauses große Mengen Heizöl ausgelaufen. Ein Teil davon ist auch in ein Gewässer geflossen. Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerkes (THW) sowie Mitarbeiter der Umweltbehörde sind aktuell vor Ort. Der Einsatz wird laut THW voraussichtlich bis in die Nacht andauern. Heizöl in Schwarzbach gelangt - erste tote Fische gefunden Aus dem 5.000-Liter-Tank sind nach Einschätzungen der Feuerwehr mehr als 4.000 Liter Heizöl ausgelaufen. Das Öl ist demnach ins Erdreich und in das nahegelegene Gewässer, den Schwarzbach, geflossen. Das Öl kommt aus dem Ortsteil Oberschwarzach und erstreckt sich inzwischen über etwa einen Kilometer. Nach SWR-Informationen wurde auch ein See auf dem Gelände der Forstverwaltung komplett kontaminiert. Das Heizöl wird nun so schnell wie möglich abgesaugt, bevor es möglicherweise demnächst regnet. Durch den Regen könnte das Heizöl großflächig verteilt werden und damit noch mehr Pflanzen und Tiere gefährden. Am Dienstagnachmittag wurden erste tote Fische aus dem Wasser gezogen. SWR-Reporterin Friederike Kroitzsch berichtete von vor Ort: THW-Experten mit Spezialgerät aus Leonberg vor Ort Inzwischen sind neben den Feuerwehren aus Schwarzach, Aglasterhausen und Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) auch der Mosbacher Gefahrgutzug sowie das Technische Hilfswerk Neunkirchen vor Ort. Aus Leonberg sind THW-Experten mit dem entsprechenden Spezial-Gerät nach Schwarzach gekommen, so die Feuerwehr. Mit Sperren versuchen sie zu verhindern, dass sich das Heizöl weiter ausbreitet. Wie die Kreisverwaltung am Dienstagnachmittag mitteilte, konnte das auf dem Wasser schwimmende Öl inzwischen abgesaugt werden. Die Auswirkungen des Ölunfalls auf die im Wasser lebenden Tieren und Pflanzen seien aktuell noch nicht absehbar, heißt es weiter. Das Heizöl ist zum Teil auch in den Schwarzbach geflossen. Feuerwehr Schwarzach Trinkwasserversorgung ist laut Kreis "gewährleistet" Der Tiefbrunnen "Schwarzacher Hof, Johannesanstalten" in Schwarzach wurde nach Angaben der Kreisverwaltung vorsorglich abgestellt. Die Trinkwasserversorgung sei gewährleistet. Wegen des Großeinsatzes kann es in Schwarzach im Bereich des Ortsausgangs Richtung Neunkirchen zu Verkehrsbehinderungen oder Sperrungen kommen.