Damit sich Radfahrer in Mannheim künftig sicherer fühlen, will die Stadt mehr als zehn neue Fahrradstraßen einrichten. Auch eine Plakat-Aktion soll helfen.

Die Stadt Mannheim will in den kommenden Jahren fahrradfreundlicher werden. Mehrere Straßen sollen dafür zu Fahrradstraßen werden. Inzwischen gibt es laut Stadt 16 dieser Fahrradstraßen. Dort sind Autos nur geduldet, während Radfahrerinnen und Radfahrer immer Vorrang haben. Auf die Verkehrsregeln, die in diesen Straßen gelten, hat die Stadt Mannheim gemeinsam mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) am Montag bei einer Plakat-Aktion aufmerksam gemacht.

Plakat-Aktion in Fahrradstraße in Mannheim

Seit Herbst 2020 gibt es zum Beispiel in den H- und G-Quadraten in der Mannheimer Innenstadt eine Fahrradstraße. Sie reicht vom Marktplatz bis zum Jungbusch. Fahrradfahrer dürfen hier in beiden Richtungen auch nebeneinander fahren. Außerdem gilt maximal Tempo 30 für alle.

Weil aber nicht alle diese Verkehrsregeln kennen, wurde die Plakat-Aktion ins Leben gerufen, so die ehrenamtliche Fahrradbeauftragte bei der Stadt Mannheim, Gabriele Fröhlich. Es gebe immer wieder Konflikte in den Fahrradstraßen: "Autofahrer drängeln, weil sie denken, sie müssen jetzt hier überholen. Und Fahrradfahrer fühlen sich nicht sicher."

Wenn wir möchten, dass mehr Fahrradverkehr stattfindet, dann müssen wir auch sichere Radwege haben. Und eine gute Anbindung, dass man sich nicht irgendwo immer durchwurschteln muss.

Aber genau dieses "Durchwurschteln" sei an vielen Stellen immer noch nötig, erklärt Gabriele Fröhlich. Denn die Straßen seien ursprünglich für Autos gebaut worden. Das Fahrrad habe man damals eigentlich gar nicht in den Fokus genommen.

Ein Verkehrsschild weißt auf die Fahrradstraße in den Quadraten G3/H3 - G7/H7 hin. SWR

Erste Fahrradzone in Neckarstadt-West geplant

Damit sich das ändert, soll im kommenden Jahr unter anderem Mannheims erste Fahrradzone entstehen. Diese Zone ist im östlichen Teil des Stadtteils Neckarstadt-West geplant. Sie setzt sich aus fünf einzelnen Fahrradstraßen zusammen, erklärt Verkehrsplaner Jan-Eric Rauch. Dazu gehören unter anderem die Riedfeldstraße und die Humboldtstraße. 2025 sollen Verkehrsschilder und Fahrbahnmarkierungen auf diese Zone hinweisen. Parkplätze müssen dafür nicht weichen, betont Rauch.

Auch die Langstraße in der Neckarstadt-West soll in Teilen zur Fahrradstraße werden. Die Bürgermeister-Fuchs-Straße wird laut Stadt sogar komplett zur Fahrradstraße - von der Dammstraße bis zur Waldhofstraße. Weitere Fahrradstraßen seien künftig in den Mannheimer Stadtteilen Käfertal, Schwetzingerstadt und Feudenheim geplant.

Gabriele Fröhlich ist seit April ehrenamtliche Fahrradbeauftragte bei der Stadt Mannheim. SWR

Radverkehr in Mannheim nimmt zu

Als ehrenamtliche Fahrradbeauftragte ist Gabriele Fröhlich mit der Stadtverwaltung und den Radfahrern im Austausch. Dabei geht es auch immer wieder um die Verkehrssicherheit für Fahrradfahrer. "Es passieren natürlich immer irgendwo irgendwelche Unfälle", sagt sie. Aus den Daten, die ihr vorliegen, gebe es aber keine Erkenntnisse zu "besonders heiklen Stellen für Fahrradfahrer".

Gemessen an der Zunahme des Radverkehrs hat die Unfallhäufigkeit jetzt nicht überproportional zugenommen.

Natürlich will aber Gabriele Fröhlich jeden Unfall vermeiden. "Wir möchten, dass es das gar nicht gibt. Darauf wollen wir hinarbeiten."