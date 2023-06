Viele Mitmachaktionen beim Mannheimer Fahrradfestival "Monnem Bike"

Die Mannheimer Innenstadt steht an diesem Samstag ganz im Zeichen des Fahrrads. Beim Festival "Monnem Bike", dreht sich diesmal alles um das Thema "nachhaltige Mobilität".

Einen Tag lang steht die Mannheimer Innenstadt im Zeichen des Fahrradfestivals "Monnem Bike". Seit 2017 feiert die Stadt Mannheim jedes Jahr das Fahrrad auf diese Weise.

Die Veranstaltung "Monnem Bike - Das Festival" findet an diesem Samstag noch bis 22 Uhr auf dem Paradeplatz, den Kapuzinerplanken, der Kunststraße, dem Münzplatz zwischen Q 6/Q 7 und verlängerter Jungbuschstraße G3/H3 bis G7/H7 statt. Laut Stadt müssen sich Autofahrer darauf einstellen, dass einige Straßen in den Innenstadtquadraten gesperrt sind. Es kann zu Behinderungen kommen.

Es gibt zahlreiche Mitmachaktionen bei dem Fahrradfestival "Monnem Bike" in der Mannheimer Innenstadt. Unter anderem auch das Fahren auf einem antiken Hochrad. SWR



Festival bietet Angebote rund um Fahrrad, Verkehr und Umweltschutz

"Monnem Bike" will das Fahrrad als "wichtiges und nachhaltiges Verkehrsmittel der Zukunft" feiern, heißt es vom Mannheimer Stadtmarketing. Das Festival verstehe sich als Hommage an Karl Drais, der das Zweirad 1817 in Mannheim erfand. In diesem Jahr stehe die Mannheimer Innenstadt aus mobilem, nachhaltigem Blickwinkel im Fokus des Festivals, so die Stadt. Daher gebe es neben vielen Programmpunkten zum Thema Rad auch Aktionen zu verkehrsrelevanten Ideen und umweltfreundlichen Konzepten.

Viele Mitmachaktionen für Groß und Klein beim Fahrradfestival "Monnem Bike" in der Mannheimer Innenstadt. SWR

Stadt Mannheim: Straßen und Plätze erlebbar machen

Von Seiten der Stadt heißt es, das Fahrradfestival wolle Straßen und Plätze in Mannheim anders erlebbar machen. Es entstehe Raum "für umweltfreundliche Mobilität, Spiel und Spaß mitten in der City". Die Stadt verspricht ein vielfältiges Angebot - unter anderem: Dreiradzirkus, BMX-Kurse, eine Radparade, Ausstellungen zu den neuesten Radtrends und viele Mitmachaktionen.