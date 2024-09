Seit zehn Jahren ist das Polizeipräsidium Mannheim auch für den Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg zuständig. Das wird am Sonntag mit einem großen öffentlichen Fest gefeiert.

Am Sonntag (8. September) öffnet das Polizeigelände in der Hochuferstraße im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-Ost seine Tore. Zwischen 11 und 18 Uhr bietet die Polizei dort ein buntes Programm: Besucherinnen und Besucher können sich zum Beispiel Polizeihunde aus der Nähe anschauen und miterleben, wie die Beamten einen inszenierten Unfall aufnehmen. Die Besucher können zudem bei einem nachgestellten Tatort selbst Spuren sichern.

Tag der offenen Tür der Polizei Mannheim: Infostände und Aktionen

Außerdem ist eine Fahrzeugausstellung mit Wasserwerfern, Streifenwagen und Spezielfahrzeugen geplant. Auch die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle ist mit Beamten vor Ort. Sie erklären, wie man sich bei einem betrügerischen Schockanruf oder einem Trickdiebstahl richtig verhält. Kinder können sich bei einem Geschicklichkeitsparcours ausprobieren und in einer Fotobox Bilder von sich in Polizeiuniform machen.

Auch das DRK und die Jugendfeuerwehr machen mit

Neben der Polizei stellen sich auch noch andere Behörden und Organisationen vor - darunter das Deutsche Rote Kreuz (DRK) mit der sogenannten Teddybär-Klinik. Damit wollen die Helfer Kindern spielerisch die Angst vor einem Arztbesuch nehmen. Beim Stand der Jugendfeuerwehr Mannheim können Interessierte beim Löschen mithelfen.

Anreise mit Bus und Bahn wird empfohlen

Das Polizeimusikorchester wird Live-Musik spielen. Es gibt verschiedene Essens- und Getränkeangebote. Die Polizei rechnet nach eigenen Angaben mit bis zu 3.000 Besucherinnen und Besuchern und empfiehlt die Anreise mit Bus und Bahn. Parkplätze stehen auf einem Supermarkt in der Boveristraße zur Verfügung.

Polizei Mannheim: Fest zum 10-jährigen Bestehen

Mit dem Tag der offenen Tür will die Polizei das "neue" Polizeipräsidium in Mannheim feiern: Am 1. Januar 2014 wurden im Rahmen einer landesweiten Strukturreform die Polizeidirektion Heidelberg und das ehemalige Polizeipräsidium Mannheim zusammengelegt. Seitdem ist das Polizeipräsidium in Mannheim für die Sicherheit von rund einer Million Menschen in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis zuständig.