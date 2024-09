Wetter in BW am Montag: Deutlich kühler und wechselhaft

per Mail teilen

Nach den warmem Wetter noch am Samstag hat es sich deutlich abgekühlt. Am Montagfrüh liegen die Temperaturen bei 13 bis 15 Grad und sie steigen bis zum Nachmittag auf Werte zwischen 15 und 19 Grad, am Rhein und im Kraichgau bis 21 Grad. Dabei zeigen sich viele Wolken, aus denen es immer wieder regnet.