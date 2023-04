Polizei Mannheim setzt auf "Super-Recognizer"

Die Polizei setzt immer öfter auf sogenannte "Super-Recognizer", also Beamte die sehr gut Gesichter wiedererkennen können. Solche Spezialisten gibt es auch in Mannheim.

Mehr als 50 der insgesamt rund 2.000 Polizistinnen und Polizisten in Mannheim haben die besondere Fähigkeit, Gesichter oder Menschen relativ schnell wieder zu erkennen. Das hat laut Polizeipräsidium Mannheim ein Testverfahren ergeben. Diese Fähigkeit ist eine Begabung, die Experten zufolge nur ein bis zwei Prozent der Gesamtbevölkerung haben.

"Super-Recognizer" können Gesichter einfach erkennen

"Super-Recognizer" können vor allem bei Einsätzen in Fußballstadien, bei Demonstrationen und Fahndungen unterstützen, so Christian Wallitzer, Koordinator des Teams der "Super-Recognizer" im Polizeipräsidium Mannheim.

Christian Wallitzer koordniert das Team der "Super-Recognizer" im Polizeipräsidium Mannheim. SWR Martina Senghas

"Super-Recognizer" bei den Krawallen auf der Neckarwiese

Das Projekt der "Super-Recognizer" in Mannheim befindet sich zurzeit noch im Aufbau. In der Rhein-Neckar-Region gab es trotzdem bereits zwei Fälle, in denen die - zu deutsch - "Super-Erkenner" erfolgreich waren: Sie haben bei Krawallen auf der Heidelberger Neckarwiese einen Tatverdächtigen erkannt und einen Mann, der im Jahr 2021 in einen Betrugsfall verwickelt war.