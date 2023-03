Heidelberg: Super-Recogniser gleich zweimal hintereinander erfolgreich

per Mail teilen

Ein Super-Recogniser der Polizei, der besonders gut Menschen wiedererkennt, hat jetzt in Heidelberg zwei Mal Erfolg gehabt.

Super-Recogniser haben die angeborene Fähigkeit, menschliche Gesichter wiederzuerkennen. Nur ein bis zwei Prozent der Bevölkerung können das. Sie haben der Polizei bereits erfolgreich geholfen, zum Beispiel als es darum ging, Tatverdächtige nach den Krawallen auf der Neckarwiese in Heidelberg zu identifizieren.

Recogniser erkennen Gesichter und sind für die Polizeiarbeit wichtig

Projekt Super-Recogniser

Das Polizeipräsidium Mannheim hat 2021 das Projekt Super-Recogniser gestartet und dabei rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getestet - in Zusammenarbeit mit der britischen Universität in Greenwich. Insgesamt 52 der Testpersonen wurden als "Super-Erkenner" festgestellt. Jetzt bewies einer der Super-Recogniser des Polizeipräsidiums Mannheim gleich zweimal seine Fähigkeiten.

Betrugsfall und Ladendiebstahl

Er erkannte auf einer Streifenfahrt mit Kollegen einen Mann, der in einen Betrugsfall aus dem Jahr 2021 verwickelt war. Der Mann gab die Tat sofort zu. Ein späterer Abgleich mit Videoaufzeichnungen untermauerte seine Tatbeteiligung. Am folgenden Tag erkannte der Super-Erkenner in Heidelberg einen Mann, der wegen Ladendiebstahls gesucht wurde. Kameraaufnahmen erhärteten auch hier den Verdacht.