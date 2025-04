Mannheim: Leckere Schokohasen aus der Hand von Jan Stoffel

per Mail teilen

In seinem Mannheimer Laden hat der Chocolatier Jan Stoffel in diesen Tagen alle Hände voll zu tun. Zu Ostern macht er sein Hauptgeschäft.

"Neun von zehn Menschen mögen Schokolade. Der Zehnte lügt.“

Dieses Zitat sagt schon fast alles. Zwar wird immer wieder "John Tullius" als Urheber angegeben, aber sehr wahrscheinlich ist das eine Erfindung. Der Spruch allerdings ist gut und passt zur Arbeit von Jan Stoffel, dem Mannheimer Chocolatier.

Wieviele Hasen verkauft wurden - das bleibt am Ende doch Betriebsgeheimnis

Seine Realität ist süß und wird zurzeit vor allem zu Schokohasen verarbeitet. In seinem Laden in den Mannheimer Quadraten herrschte vor Ostern Hochbetrieb. Einige Tausend Hasen sind über die Ladentheke gegangen. Der Trend geht zum Kleinhasen, aber dann in größerer Vielfalt.

Früher konnte der Hase nicht groß genug sein und heute ist es so, dass viele Leute viel lieber kleinere Häschen verschenken.

Alle Hasen sind handgemacht. Zum Glück hat Stoffel ein Team aus zehn Leuten, die anpacken können. Mittlerweile gibt es die süßen Schoko-Nager in 120 Versionen. Es sind aber auch Schwergewichte dabei, die 2,5 Kilo auf die Waage bringen.