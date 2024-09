Der Neckar-Odenwälder Landrat Achim Brötel (CDU) ist jetzt auch neuer Präsident des Deutschen Landkreistages. Am Dienstag ist er in das zusätzliche Amt gewählt worden.

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten steht wieder ein Kommunalpolitiker aus Baden-Württemberg an der Spitze des Deutschen Landkreistages (DLT): Der Neckar-Odenwälder Landrat Achim Brötel ist am Dienstagvormittag - bei einer Mitgliederversammlung des kommunalen Spitzenverbandes - zum neuen DLT-Präsidenten gewählt worden. Der 61-Jährige tritt die Nachfolge von Reinhard Sager (CDU) an. Sager wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Brötel spricht in Antrittsrede von "großen Herausforderungen"

Der Verband mit Sitz in Berlin vertritt die Interessen der fast 300 Landkreise in Deutschland und gehört damit, neben dem Städtetag und dem Gemeindetag, zu den kommunalen Spitzenverbänden. 57 Millionen Menschen leben laut Statistik in Deutschland in der Fläche und nicht in großen Städten. Genau um diese Menschen gehe es, wenn die Politik von gleichwertigen Lebensverhältnissen spreche, sagte Achim Brötel in seiner Antrittsrede. Er sprach in diesem Zusammenhang von großen Herausforderungen, vor denen die Landkreise stünden. Dabei gehe es unter anderem um die Themen Glasfaserausbau, ÖPNV und Wohlstandssicherung und die Frage, wie Pflege "zukunftsfest" ausgestaltet werden kann.

Innenminister Strobl CDU reagierte auf DLT-Wahl

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) gratulierte Brötel zu seinem neuen Amt. "Mit ihm bekommt der Landkreistag eine starke Stimme aus Baden-Württemberg", teilte Strobl schriftlich am Dienstag mit. Sein Wissen und seine jahrzehntelange Erfahrung in kommunalen Spitzenämtern seien ein "gutes Rüstzeug für sein neues Amt".