Aus der Region - für das Land: Patrick Figaj moderiert und berichtet aus dem SWR-Studio Mannheim-Ludwigshafen für Baden-Württemberg und darüber hinaus.

SWR-Journalist Patrick Figaj. SWR

Biografie

Patrick Figaj hat Politik und Recht in Mainz studiert und arbeitete bereits während des Studiums als Journalist beim SWR. Nach dem Magister-Abschluss an der Uni ging es dann für ihn direkt weiter im SWR, bevor ihn sein Weg im Rahmen eines Programm-Volontariats 2012 zum WDR führte. Dort war sein Fixpunkt Köln, aber er konnte auch darüber hinaus viele Erfahrungen sammeln. Zum Beispiel im ARD-Studio Brüssel, dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin, aber auch in der Redaktion Landespolitik in Düsseldorf.

Im Anschluss an das Volontariat arbeitete er als Programm-Redakteur bei WDR2 und in der Nachrichtenredaktion in Köln. Ende 2014 kam er dann zurück zum SWR nach Mannheim - mit einem Rucksack voller neuer Ideen. Von hier aus unterstützt er seitdem die Redaktion in der Rhein-Neckar-Region und liefert multimediale journalistische Inhalte für den gesamten SWR und darüber hinaus.

So arbeite ich für den SWR

Als Journalist im SWR-Studio Mannheim-Ludwigshafen bin ich multimedial im Einsatz. Ich plane den redaktionellen Alltag, das Programm, welches der Standort beisteuert. Und das für alle Ausspielwege, sprich: Fernsehen, Hörfunk und Online. Außerdem bin ich als Moderator, Nachrichten-Präsentator und Reporter im Einsatz, beschäftige mich für den SWR aber parallel immer mit neuen Formatideen und Entwicklungen. Besonders im Bereich Audio, Podcast und multimedialer Ausspielmöglichkeiten. Außerdem bin ich immer wieder an Schulen, um über Journalismus zu sprechen und unsere Arbeit vorzustellen.

Wohin führt uns künstliche Intelligenz im Bereich Audio und Sprache? Wie klingen neue Storytelling-Formate? Was bewegt die Region Mannheim, Heidelberg oder den Rhein-Neckar-Kreis? Die Aufgaben sind vielfältig, bleiben immer herausfordernd und abwechslungsreich. Und das in einer Region, die manchmal auch unterschätzt wird - obwohl sie extrem vielfältig ist. Das treibt mich an.

Aktiv auf folgenden Kanälen und Communities