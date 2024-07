Daimler Truck-Auszubildende haben gemeinsam mit den YouTube Stars "Real Life Guys" die größte fahrende Badewanne der Welt gebaut. So wollen sie fürs Handwerk werben.

Im Mannheimer Mercedes-Benz Werk haben 35 Auszubildende mit den YouTubern von "Real Life Guys" getüftelt, geschweißt und gestrichen. Entstanden ist die wohl größte fahrbare Whirlpool der Welt.

180 normale Badewannen Wasser passen in die wohl größte mobile Badewanne der Welt - 16 Personen haben darin Platz. Knapp drei Wochen lang haben die Auszubildenden aus Mannheim daran gearbeitet. Ein überdimensionierter Brauseeinlass und ein selbstgebauter Heizofen ermöglichen so ein XXL-Whirlpool-Erlebnis.

An dem "Do it Yourself"-Projekt hat unter anderem Henrik Erhardt mitgearbeitet. Für den Mannheimer im zweiten Lehrjahr ist die Aktion vor allem eine Abwechslung vom Ausbildungsalltag. "Normalerweise arbeiten wir nach Richtlinien, aber hier kann man dem Geist freien Lauf lassen", sagt der 22-Jährige.

Eine Kampagne mit den "Real Life Guys"

Damit der Riesen-Whirlpool am Ende funktioniert, haben sich die Mannheimer Hilfe von den "Real Life Guys" geholt. Sie sind seit Jahren Profis für "Do It Yourself"-Projekte im Großformat und mit über 1,8 Millionen Abonnenten auf YouTube absolute Stars.

Entsprechend öffentlichkeitswirksam haben sie das Projekt auf Kameras und Handys festgehalten. Denn die Werbeaktion soll bei Jugendlichen daheim ankommen und so Begeisterung für das Handwerk oder ein duales Studium wecken.

Und daher kam die Idee auch bei der Daimler Truck AG in Mannheim gut an. Laut Ausbildungsleiter Stefan Zimmer zeige das Projekt genau das, was sie hier als Ausbilder anbieten würden: "Wir können nicht nur an der Werkbank arbeiten, sondern auch das Wissen praktisch anwenden."

Es fehlen noch die letzte Feinheiten: Auszubildende aus Mannheim streichen die XXL-Badewanne. Das Projekt ist eine Kooperation mit den "Real Life Guys". SWR

Große Projekte mit wenig Budget

Solche Projekte sind nach Aussage der "Real Life Guys" erfolgreich, weil sie relativ einfach umzusetzen seien. Sie wollen Alltagsgegenstände upcyceln, also Sachen, die sonst aus dem Müll landen, wiederverwerten und das im großen Maßstab.

Daniel Horst ist einer der YouTuber und hat selbst bei der Daimler Truck AG in Mannheim seine Ausbildung als Fertigungsmechaniker absolviert. Ihn macht das Arbeiten mit den eigenen Händen glücklich, selbst wenn etwas mal nicht klappt, meint er.

Wir setzen Dinge um, die sich sonst kein anderer traut.

Härtetest für den fahrbaren Riesen-Whirlpool

Ein Daimler Sattelzug wird die größte fahrbare Badewanne der Welt auf das Ferropolis-Gelände zwischen Leipzig und Berlin bringen. Dort wird sie vom 22. bis 25. August in Aktion zu sehen sein. Interessierte können auf dem "Macher Festival" selbst kreative Projekte ausprobieren oder den XXL-Whirlpool unter die Lupe nehmen.