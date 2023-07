Gespräche aus der BUGA 23-Seilbahn - Bülent Ceylan

Bülent Ceylan ist Mannheimer durch und durch. Die BUGA - ein Heimspiel. Das Gelände, ein Aushängeschild für die Stadt. Aber auch ein Ort zum Nachdenken, um Haltung zu zeigen.

Ohne Smartphone-Selfie geht es nicht: Wenn Bülent Ceylan über die BUGA läuft, dann drehen sich alle um. Für ihn ist das völlig ok. Immer wieder. Dann grinst er breit, freut sich mit seinen Fans und Mitmenschen. Und ist genau so, wie man ihn vom Bildschirm kennt: Mannheimer geblieben.

Das macht ihn aus, und das mögen so viele Menschen an ihm, einem der erfolgreichsten Comedians in Deutschland. Was sich auch auf der Bundesgartenschau widerspiegelt: Trotz Regens - zu seinen Shows kommen Tausende. "Luschtobjekt", so heißt sein aktuelles Programm, das zu Ende geht. Sein neues "Yalla Hopp!" steht aber schon in den Startlöchern.

Die BUGA 23 - Ein Ort für die Familie

Aber Bülent Ceylan ist auch ein Familienvater. Für ihn hat die Bundesgartenschau deshalb einen ganz besonderes Reiz, erzählt er im ausführlichen Audio-Seilbahngespräch. Für Kinder sei viel entstanden und gebaut worden, schwärmt er. Davon profitiere auch die Stadt.

"Die BUGA ist für Mannheim ein Erfolg."

Politik und Haltung - Bülent Ceylan bezieht Position

Der 47-Jährige hat viele Facetten, auch wenn er sie nicht immer und überall zeigt: Der Sommer in Mannheim war unter anderem geprägt vom Oberbürgermeister-Wahlkampf. Den Bülent Ceylan aufmerksam verfolgt hat - nicht zuletzt, weil er den unterlegenen Kandidaten der SPD, Thorsten Riehle, seit Jahren durch seine Auftritte im Mannheimer Capitol kennt. Hier stand Ceylan zum ersten mal vor größerem Publikum auf der Bühne. Ob er selbst als Oberbürgermeister antreten würde? Eher nicht, sagt Bülent Ceylan. Auch wenn er politisch interessiert ist - und Themen immer wieder auf die Bühne zieht.

Ein Thema liegt ihm dabei aktuell besonders am Herzen: Aufstehen, Haltung zeigen - und zwar gegen Rassismus.

"Wir Mannheimer sind ja auch dafür bekannt, dass wir nicht immer unseren Mund halten."

"Lieder gegen Nazis" heißt sein musikalisches Projekt. Das er nicht länger aufschieben wollte, obwohl die Veröffentlichung eigentlich erst später im Jahr geplant war. Anfeindungen, so der 47-Jährige - gegen ihn selbst oder seine Kinder - da höre es bei ihm auf. "Lieder gegen Nazis" ist sein Statement. Für eine offene Gesellschaft und gegenseitigen Respekt.