Eine besorgte Mutter in Germersheim hat am Dienstagabend die Polizei gerufen, weil ihr kleiner Sohn plötzlich verschwunden war. Am Ende stellte sich alles als doch nicht so dramatisch heraus.

Die besorgte 33-Jährige habe sich gegen 22:40 Uhr gemeldet, weil sie ihren Sohn nicht mehr finden konnte, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er sei plötzlich vom Sofa im Wohnzimmer verschwunden gewesen. Daraufhin seien Beamte zu dem Haus gefahren, um das herum bereits Freunde der Familie nach dem Vierjährigen suchten. Die Polizisten sahen auf der Couch nach und entdeckten den Jungen dort - schlafend und wohlbehalten zwischen größeren Kissen.