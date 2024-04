Ludwigshafen: Sturm bläst Wäscheständer in den Baum

Durch den Sturm am Montagabend gab es in der Vorder- und Südpfalz einige Stromausfälle. Die kurioseste Meldung kommt aber aus Ludwigshafen.

Vom Stromausfall betroffen waren nach Angaben der Pfalzwerke Teile von Mutterstadt, Limburgerhof, Waldsee, Neuhofen, Altrip, Mechtersheim, Heiligenstein im Rhein-Pfalz-Kreis sowie Schwegenheim und Lingenfeld im Kreis Germersheim. Kurz vor 20 Uhr sei es am Montagabend mit den Meldungen über umgestürzte Bäume und abgebrochene Strommasten losgegangen. Die Mitarbeiter der Pfalzwerke hätten aber meist schnell dafür sorgen können, dass wieder Strom fließt. Die Länge der Stromunterbrechungen lag demnach zwischen vier Minuten und teilweise mehr als drei Stunden.

Ludwigshafen: Wäscheständer im Baum

Auch in Ludwigshafen musste die Feuerwehr zu etwa 80 Einsätzen ausrücken. Etwa 360 Notrufe gingen in kurzer Zeit ein. Zumeist waren Bäume auf Autos, Stromleitungen oder Straßen gestürzt. Auch lose Dachziegel flogen umher. Verletzt wurde niemand. Kuriosestes "Flugobjekt" war vermutlich ein Wäscheständer, der in 25 Metern Höhe in einem Baum hing. Gegen 23:10 Uhr waren alle Unwetter-Einsätze in Ludwigshafen abgearbeitet, so die Feuerwehr.

Es dürfte das erste Mal gewesen sein, dass die Feuerwehr einen Wäscheständer gerettet hat... Pressestelle Feuerwehr Ludwigshafen

Schäden an Autos in Annweiler und Landau

In Landau und Annweiler fielen Bauzäune auf geparkte Autos. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. In Speyer fiel ein Verkehrsschild auf ein Auto. In diesem Fall soll der Schaden mehr als tausend Euro betragen.