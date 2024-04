Schneefall im Hunsrück - Wetter bleibt ungemütlich

Der April bleibt in Rheinland-Pfalz in dieser Woche ungemütlich. In den Höhenlagen des Hunsrücks fiel in der Nacht zum Donnerstag Schnee. Auch Richtung Wochenende ist es wechselhaft.

In den Höhenlagen im Hunsrück hat es am frühen Donnerstag geschneit. Für den Tag prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD) zunächst einzelne Schauer und kurze Gewitter. Zum Abend lockert es auf und es bleibt trocken. Die Maximalwerte liegen zwischen 9 und 13 Grad. In höheren Lagen sind um die 7 Grad möglich. Video herunterladen (28,3 MB | MP4) Auch am Freitag unbeständig Das unbeständige Wetter geht auch am Freitag weiter: Zunächst ist es wechselnd bewölkt. Im Laufe des Vormittags ziehen dichte Wolken mit Regen auf, ab dem Nachmittag sind Schauer und einzelne Gewitter möglich. Die Temperaturen klettern auf 8 bis 12 Grad.