Das Wetter wird in den nächsten Tagen höchstwahrscheinlich nicht zur guten Laune beitragen. Der April macht, was er will. Erst schickt er uns in einen angetäuschten Sommer und nun ... Kälte, Regen, Wind. Bevor es schlecht wurde, genossen viele am Montag noch die letzten Ausläufer des schönen Wetters.